„Chtěl bych prostoru vdechnout prvorepublikového ducha. Rádi bychom, aby atmosféra první republiky a secesního stylu byla podtržena bílými košilemi, černými motýlky a příručníkem,“ podotkl ředitel frýdecké školy Lukáš Smutný.

Půjde o odloučené pracoviště školy, které má primárně sloužit pro obory cukrář, kuchař i číšník. „Počítáme i s módními přehlídkami, chybět nebude chvilka poezie. Půjde o skloubení všech oborů, máme také oděvnictví, řešíme i celostátní a mezinárodní soutěže například v oboru cukrář. Může to být kvalitní zázemí pro některé tyto akce,“ poznamenal ředitel.

Secesní restaurace v posledních letech provozu marně vzpomínala na dávnou slávu, s bývalými nájemci nebyli spokojeni hosté ani zástupci radnice. Poslední nájemce ukončil provozní činnost zkraje loňského roku, od té doby prostory kavárny čekala přeměna. Například loni o prázdninách byl odstraněn koberec a byla obnovena původní podlahová krytina, tedy parkety. Pak přišly na řadu opravy nábytku a dřevěných prvků.

Prostory v památkově chráněném objektu si od frýdecko-místeckého magistrátu měla pronajmout společnost Marlenka, která vyrábí na okraji města známé medové dorty a další produkty. Před více než rokem o tom rozhodli městští radní, když vybírali ze dvou zájemců. Jenže tato varianta padla, firma nakonec neměla zájem o uzavření smlouvy. Radní města tak znovu schválili záměr prostory pronajmout. Jenže zájemci se nehrnuli, problémem je například i parkování v okolí.

Podle smlouvy o výpůjčce by měly prostory kavárny škole připadnout od 1. září, a to na dobu jedenácti měsíců, pak se může smlouva prodloužit. Kdy si sem budou moci hosté zajít na kávu a zákusek, to ale zatím není jasno. „Všechno se ladí, ale proces není jednoduchý. Nutný je zápis do školského rejstříku, vyjádření hygieny a dotčených orgánů, děláme maximum,“ řekl Lukáš Smutný.

Míní, že působení v prostorách kavárny může prospět nejen škole, ale i městu. Kavárna má podle něj potenciál stát se perlou Frýdku-Místku. „Je to spojení teorie s praxí. Všichni se na to těšíme. Tak jako Praha má svou kavárnu Slavia, Ostrava měla svou Elektru, Frýdek má bezesporu kavárnu Radhošť,“ doplnil ředitel školy.