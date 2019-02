Byť je Polsko součástí Schengenského prostoru, v minulých letech se několikrát stalo, že při masovějších akcích kontrolovalo hranice se zeměmi, jež k němu také náleží. Poprvé se tak stalo při EURU 2012, naposledy pak loni, když v Katovicích probíhala konference o změnách klimatu.

Summit v polské metropoli potrvá do zítřka. Na hranicích s Českou republikou, Německem, Slovenskem a Litvou se ale budou osoby a vozidla kontrolovat až do soboty 16. února. V této souvislosti vydalo polské ministerstvo vnitřních věcí seznam míst, kde je možno hranici přejít. Na polsko-českém pomezí je jich celkem 142. Kdo by se ve zmíněném termínu odhodlal zamířit do země našich severních sousedů jinudy, riskuje tučnou pokutu.

„Za přechod mimo vyznačená místa hrozí pokuta ve výši pěti set zlotých,“ píše se ve vyjádření na internetových stránkách polské hraniční stráže.

Pokud máte platný cestování pas a občanský průkaz, kontrolou byste měli bez potíží projít. Zejména lidé z pohraničí jsou už na podobná opatření zvyklí. Poláci kontrolují zejména frekventovaná místa. V Moravskoslezském kraji to je například nájezd na dálnici v polských Chalupkách, které leží jen několik kilometrů od Šilheřovic a také Bohumína.

„Kontroly probíhají na křižovatce nedaleko místního kruhového objezdu. Celníci si namátkově vytipují řidiče, jehož zastaví. Následuje předložení dokladů a někdy i kontrola obsahu vozidla. I mě to zhruba před dvěma lety potkalo,“ komentoval šilheřovický starosta Radek Kaňa a ještě doplnil:

„Je to pro nás už takový stereotyp. Polsko to zavádí, jestliže na jeho území probíhá nějaká větší akce.“

V seznamu ministerstva vnitřních věcí jsou jako místa možného přechodu vyznačeny třeba i obce Rudyszwald a Tworków, které se nachází poblíž Hati. Zde už ovšem polská celní správa tak aktivní není.

„Musím říct, že kontroly na hranicích nijak nepociťujeme. Jedná se totiž o malé přechody. V Polsku se hlídají frekventovanější místa,“ poznamenal haťský starosta Werner Vyletělek.