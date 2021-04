Stál na břehu Ostravice a tiše se zpovzdálí díval na policisty a vojáky, jak páskou ohraničují místo u jezu nedaleko autokempu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Byla sobota 3. dubna, krátce po osmé hodině ranní. Zhruba šestnáct hodin předtím šel kolem a viděl rozveselenou partu bujarých mladých lidí. Dva z nich už ráno nežili. Po třetím se zrovna chystali pátrat policisté a vojáci, aby jej za pár hodin našli také mrtvého…

Policisté pátrali po utonutém na řece Ostravici ve Frýdlantu. Nakonec se našel mrtvý, 3. dubna 2021. | Foto: Deník/Lukáš Ston

„Sedělo jich tam šest v takovém hloučku. Jedna holka se svlékla a šla do té vody. Jenom tak po stehna. Když vylezla, měla úplně červené nohy. Nevím, co se tam pak stalo, ale tři ti mladí tam skočili. To už jsem ale neviděl, protože jsme šli pryč. Ale slyšel jsem to,“ řekl Deníku svědek.