Na nové využití čeká bývalý hotel Vesmír v Žulové. Třípatrovou nástavbu nad prodejnou Jednota v centru koupilo před třemi lety město s cílem zabránit zde možnému vzniku ubytovny.

Samospráva získala na přebudování objektu na sociální bydlení desetimilionovou dotaci, tu ale patrně nevyužije.

„Rekonstrukci dvanácti bytů máme spočítanou na zhruba dvacet pět milionů korun, což jsou obrovské peníze. Bojíme se, abychom neudělali stavbu za tolik peněz a neměli do budoucna problém tam dát, koho potřebujeme a chceme. To jsou matky samoživitelky a senioři,“ řekl starosta Žulové Radek Trsťan.

Pokud by například v některém z dotovaných bytů žili dva senioři, nesměli by mít dohromady vyšší příjem než 23 tisíc korun. Tuto hranici ale dnešní důchodci často překonají. Mezi cílovými skupinami, pro něž jsou byty určené, jsou naopak i lidé po výkonu trestu nebo obyvatelé sociálně vyloučených lokalit.

„Budovu jsme koupili, abychom si mohli sami určit, koho v ní ubytujeme. Abychom ji za pětadvacet milionů spravili a pak tam měli lidi, které nechceme, je špatně. Jeden nebo dva problémoví lidé mohou rozvrátit celý dům,“ dodal starosta.

Za dotaci jsme poděkovali a vrátili ji

Obdobnou situaci řešili v sousední Černé Vodě. Samospráva koupila areál bývalého kamenoprůmyslu. Administrativní budovu hodlá přestavět na devět bytových jednotek.

„My jsme už za dotaci poděkovali a vrátili jsme ji. Dotační titul se nám zdal nevýhodný. Především se nám nelíbí podmínky pro uchazeče o bydlení. Každý rok bychom museli přezkoumat jejich finanční zajištění a když by přesáhli stanovený příjem, museli bychom s nimi ukončit nájemní smlouvu. My lidem přidělíme za rozumné peníze byt, abychom jim pomohli, a když budou šikovní a nastartují se do života, tak je odtamtud vyženeme. To mi přijde jako úplný nesmysl,“ řekl starosta obce Zdeněk Beťák.

Oba starostové rovněž poukazují na dvacetiletou udržitelnost projektu, což je velmi dlouhá doba.

„Dříve se těchto dotací zneužívalo. Některá sdružení si postavila byty, za pět let byly jejich a dnes mají prostory na podnikání nebo rekreaci. My ale nechceme zavazovat naše nástupce. Za patnáct let by mohl přijít úředník z ministerstva, že město nesplnilo nějakou podmínku, a muselo by vracet peníze,“ zmínil Radek Trsťan.

Samosprávy tak hledají cestu, jak vybudovat bydlení bez omezujících podmínek. V Žulové uvažují požádat o dotaci na energetické úspory. Z nich by město bývalý hotel zateplilo, vyměnilo okna a zrekonstruovalo vytápění.

Za patnáct milionů, které by muselo z vlastní kasy vynaložit i v případě dotace na sociální bydlení, by v druhé etapě vyřešilo úpravy v interiéru budovy.

Vesmír je prázdný 25 let, už se to nezblázní

V Černé Vodě zase původní třiadvacetimilionový rozpočet chtějí srazit tím, že méně odborné práce udělají místo firem obecní pracovníci. Starosta odhaduje, že by tak mohly náklady klesnout o třetinu.

„Můžeme se dostat na nějakých šestnáct milionů korun. Rozhodli jsme se jít cestou úvěru. Kdybychom využili dotaci, dostali bychom deset milionů, třináct by šlo stejně za námi. To už raději doplatíme tři miliony a můžeme byt přidělit, komu chceme,“ poznamenal Zdeněk Beťák.

O dotace na sociální bydlení stát zaznamenal mnohem menší zájem, než očekával. Rozhodl se proto změnit podmínky pro jejich získání.

„Po jednáních s našimi starosty a starostkami jsme se rozhodli změnit některé podmínky programu Výstavba. Mezi ty nejzásadnější patří změna definice nízkého příjmu. Dále například umožníme vznik jednotlivých dostupných bytů formou stavebních úprav jako je přestavba nebo nástavba. Díky těmto změnám dosáhne na dotaci a úvěr v rámci programu více obcí,“ uvedla loni v říjnu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Žulová od záměru přebudovat bývalý hotel v bydlení ustoupit nehodlá.

„Vesmír je prázdný pětadvacet let, už se to nezblázní, pokud to bude o rok nebo dva déle. Nechceme udělat unáhlené kroky,“ uzavřel Radek Trsťan.