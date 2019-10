„Je to svátek pro všechny občany města, protože spousta z nich si říkala, že už se tohoto okamžiku nikdy nedožijí,“ poznamenal minulý týden při slavnostním zahájení stavby druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku primátor města Michal Pobucký.

Podle posledních měření městem projíždí 48 až 50 tisíc vozidel denně. „Tranzitní doprava by se měla celá vymístit, to znamená, že pětadvacet tisíc vozidel by mělo jezdit po obchvatu. Tím by se mělo ulehčit průtahu městem,“ řekl primátor s tím, že hlavní architekt města připravuje různé návrhy, jakým způsobem by měla proběhnout rekultivace cesty.

„Silnice není města, čeká nás dlouhý boj, abychom ji získali od státu do majetku města. Potom přijdou různé varianty – například ze čtyř pruhů se udělají dva, přidá se tam více zeleně, případně nějaká parkovací místa,“ doplnil primátor.

S výstavbou obchvatu města souvisí i projekt MHD zdarma. Jezdit bezplatně měli cestující podle původních plánů do doby, než bude vybudován obchvat. O převratu ve fungování MHD po spuštění provozu na obchvatu se ale zatím nemluví – po celém obchvatu v kompletní délce se má jezdit od července 2022, na podzim se pak mají konat komunální volby, v nichž může téma MHD rezonovat.

Silnice I/48 ve Frýdku-Místku, která tvoří průtah městem, je častým místem kolon.Autor: Deník / Lukáš Morys

Stavba obchvatu Frýdku-Místku byla rozdělena na dvě etapy kvůli problémům se získáváním stavebních povolení. Část trasy povede jen zhruba 150 metrů vzdušnou čarou od přehradní hráze. Aby nebyla odpočinková lokalita odříznuta, magistrát s pomocí dotace vybuduje dva mosty, které byly původně kvůli šetření vyškrtnuty. Letité potíže se týkaly části trasy přes přírodní památku Profil Morávky. A právě téměř půlkilometrový most přes řeku Morávku má být časově i technicky nejnáročnější stavbou druhé etapy obchvatu.

Stavba obchvatu Frýdku-Místku poblíž Palkovické ulice

Obchvat Frýdku-Místku není jedinou stavbou, která aktuálně na D48 probíhá. „Dálnici budujeme také na úseku mezi Rybím a Rychalticemi a v příštím roce zahájíme výstavbu mezi Bělotínem a Šenovem u Nového Jičína,“ představil stavby na dálnici D48 pověřený generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Na stavbu obchvat budou bezprostředně navazovat stavby D48 Rychaltice – Frýdek-Místek a D48 Frýdek-Místek – Dobrá, které jsou od prosince 2012, resp. října 2004 v provozu. V polovině září už byl na okraji Frýdku-Místku v místě, kde se dálnice D48 zužovala u Lysůvek do dvou jízdních pruhů, převeden provoz na část nově vybudované cesty.

Slavnostní zahájení výstavby druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku