Zatímco v části trasy obchvatu Frýdku-Místku už jdou vidět základy stavby, druhá etapa se zatím stavět nezačala. Zhotovitel, který měl ke konci loňského roku převzít staveniště, odstoupil od smlouvy.

Celou zakázku na obchvat města rozdělil stát na dvě části. Loni na jaře se začalo pracovat v úseku, který zahrnuje výstavbu zhruba poloviny obchvatu poblíž přehrady Olešná směrem k výpadovce na Frýdlant a také připojení dálnice D56 na budoucí obchvat D48.

Druhá etapa obchvatu řeší zhruba čtyřkilometrový úsek mezi silnicí I/56, tedy výpadovkou na Frýdlant nad Ostravicí, a dálnicí D48 do Českého Těšína.

Česká společnost Silnice Group, která vedla sdružení firem usilující o výstavbu obchvatu a zvítězila v tendru na druhou etapu, měla postavit nový úsek D48 za zhruba 1,34 miliardy korun bez DPH. Na podzim se smlouva objevila v registru smluv. V tendru vybíralo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ze šesti nabídek, nakonec vybralo nejlevnějšího zhotovitele. Teď musí připravovat novou zakázku.

„V současné době je připravována aktualizace zadávací dokumentace a pracujeme na vypsání veřejné zakázky. Zadávací dokumentace bude zohledňovat již nově vydaná stavební povolení, která potvrdila rozkladová komise Ministerstva dopravy,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

KDY SE ZAČNE STAVĚT? ZATÍM NENÍ JASNO

V tendru loni uspělo jiné sdružení firem, než které buduje první etapu stavby. Původně vybraný zhotovitel druhé etapy nabídl, že stavbu vybuduje o téměř čtvrtinu levněji, než byla předpokládaná hodnota zakázky.

I v případě výstavby první části obchvatu Frýdku-Místku byla nabídková cena – 2,17 miliardy korun bez DPH – o čtvrtinu nižší, než činil předpoklad. Stejné sdružení v čele s Alpine Bau CZ usilovalo i o vybudování druhé etapy obchvatu, jeho nabídka ale byla o 23 milionů dražší než v případě vítěze tendru, který ale nakonec od smlouvy odstoupil.

Sdružení Silnice Group a Váhostav mělo původně postavit také poslední část obchvatu Třince mezi Třanovicemi a Nebory, kvůli průtahům v majetkoprávní přípravě stavby se ale zakázky vzdalo. Uplynuly lhůty, kterými byla jejich nabídka vázána. ŘSD tedy i v případě silnice I/68 nakonec vypsalo nový tendr.

První etapa obchvatu Frýdku-Místku spolu s napojením D56 na budoucí obchvat by sice mohla být samostatně uvedena do provozu, v ideálním případě by ale obě etapy obchvatu byly dokončeny najednou. Jedině tak se uleví centru města. ŘSD ale zatím neví, kdy se druhá část obchvatu začne stavět.

„Přesný termín zahájení stavby závisí na průběhu výběrového řízení. Stavební povolení pro dálnici jsou všechna vydána včetně nabytí právní moci,“ konstatoval mluvčí ŘSD Jan Studecký.