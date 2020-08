Vrt, který slouží jen pro Lipinu, byl odstaven 21. června a znovu uveden do provozu 30. července. Na úřední internetové desce obec 22. června zprávu o nefunkčním vrtu vyvěsila. Hned byla na Lipinu přivezena také cisterna s pitnou vodou. Pak prý ale občané nebyli podle svých slov o žádném dalším postupu informováni. Ti, kteří mají studnu, si přepnuli vodu na ni. Jenže někteří takovou možnost neměli. Jako například Martina Kutschkerová.

„Bylo to jako v pravěku. Mytí v lavoru, splachování dešťovkou, když byla, prádlo jsem vozila prát ke tchýni nebo své mamce. Obec nás vůbec neinformovala, co a jak se v této věci podniká, jak dlouho vše, alespoň přibližně, potrvá. Jen, že je pokažený vrt a pracuje se na opravě a tím to skončilo. Prý se musíme přizpůsobit situaci. Kdyby se toto stalo ve Štáblovicích, absolutně by si to nedovolili. Na nás se tady kašle, je nás málo stálých obyvatel, asi přes třicet. Ale stěhují se sem další. Na úřadě si budou muset zvyknout, že nejsme jen nějací chataři. Soused už nemá sílu se s nimi dohadovat a vždycky všem tvrdí, že bydlí na vesnici, kde ještě neskončila válka,“ říká rozhořčeně Martina Kutschkerová.

Lidem vadí, že si na obec musejí pro zprávy sami volat nebo na úřad jezdit. „Snad obec by měla vše zveřejňovat, něco na internetu, na Lipině máme i svou vývěsku. Nic,“ pokračuje. Ona sama se pak prý až z emailové komunikace s jedním z místostarostů dozvěděla, že na Lipině už je postaven i druhý, úplně nový vrt. „Další ukázka toho, jak nejsme absolutně o ničem informovaní. Alespoň my s manželem nevíme o tom, že by byl realizován nový vrt,“ konstatuje.

Nelíbí se jí ani to, že letos se občanům na Lipině zvedlo vodné z loňských 25 korun na nynějších 75 korun za metr krychlový. „Závadu na vrtu samozřejmě lze pochopit, to se stává. Ale jde hlavně o to, že nám nikdo nic neřekne. Co se děje, jak opravy probíhají, to je to, co jsme potřebovali a potřebujeme. A někdy stačí i vlídnější postoj ze strany obce. Lidé jsou na vedení opravdu naštvaní, protože ten přístup je katastrofa,“ dodává rozčilená obyvatelka Lipiny.

Nevěděli jsme, jak se to bude vyvíjet

Štáblovický obecní úřad se ale proti těmto tvrzením ohrazuje. Podle místostarosty Pavla Kociána nešlo dopředu odhadovat, jak budou opravy probíhat.

„Informace jsme občanům dávali průběžně. Nicméně celá řada lidí se na nás obracela přímo, telefonicky. Takže největší gró informací šlo osobně jednotlivým občanům po telefonu nebo osobním setkáním přímo u vrtu. Mnohým, kteří se o to zajímají, jsem to osobně vysvětloval a ukazoval. Řadu věcí jsme ale nevěděli dopředu. Například se poslal vzorek na rozbor, čekalo se osm dní na výsledek, netušili jsme, co bude. Mezitím přišel přívalový déšť a situace se znovu opakovala. Úplně do detailu, týden po týdnu, ty zprávy nešly, na toto nemáme kapacitu, nemáme žádný tiskový odbor,“ míní.

Problémy s vodou jsou podle něj na Lipině od doby, kdy na úřad po volbách nové vedení nastoupilo. O řešeních prý pravidelně píší v obecním zpravodaji. „Loni jsme zadali vypracování projektu na obnovu vodovodu. Projektant nás ale prakticky celý rok tahal za nos, museli jsme jej vyměnit. Nyní už je projekt před dokončením, čekáme na povolení vodopravního úřadu, abychom z něj mohli vodu začít odebírat. Nový vrt jsme nechali zhotovit, protože ten starý, na kterém nyní došlo k havárii, je zdevastovaný,“ vysvětluje.

Cena za vodné se zvedla údajně i proto, že bývalé vedení obce nezaložilo fond údržby a oprav a nespořily se tak peníze, které se používají na obnovu v případě havárií. Výpočet pak podle Pavla Kociána posoudila státní správa. „Já ten problém vidím jinde. Na internetu i úřední desce na Lipině jsme občany vyzývali, aby přišli na veřejná zasedání zastupitelstva, kde jsme byli připraveni říci, co se děje. Co se plánuje. Navíc tam byl přítomen i odborník, který mohl fundovaně odpovědět na otázky kolem vody. Ani na jedno zasedání ale nepřišel jediný člověk z Lipiny. Na jednu stranu si občané stěžují, na stranu druhou nemají zájem se něco dozvědět,“ argumentuje místostarosta. To však Martina Kutschkerová vyvrací s tím, že jedna z obyvatelek Lipiny na zasedání byla, ale zastupitelé údajně vodu řešit nechtěli s odůvodněním, že tento bod není na programu.