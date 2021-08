Zlatý Krpálek má Ostravu rád. Minule tu přivezl olympijskou medaili v batohu

/FOTOGALERIE/ Když před šesti lety přijel do Ostravy, byl "jenom" mistr světa. Přesto už hodinu před společným tréninkem s judistou Lukášem Krpálkem obléhaly halu ve Varenské ulici dvě stovky jeho mladých následovníků z celého kraje. "Je hezké, když vidíte, že to ta děcka baví," usmíval se po hodinovém maratonu na žíněnce. O rok později jim v batohu přivezl do olympijského parku v Ostravě ukázat zlato z Ria.

Autogramiáda judisty Lukáše Krpálka, olympijského vítěze z Ria, v ostravském Trojhalí. Ostrava, rok 2016. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Na společnou fotku, autogram, úsměv a vlídné slovo čekal u Trojhalí na Nové Karolině dlouhý zástup fanoušků. V té době měl přitom naplánovaný odpočinek a dovolenou s rodinou. „Na jednu stranu bohužel, na druhou bohudík, že to nevyšlo a museli jsme zůstat v Česku,“ prozradil tehdy zlatý hrdina z Ria 2016. „Když vidím tu spoustu lidí, kteří jsou nadšení z toho, že se setkají se sportovci, tak je to nádherné a díky tomu si všechny akce hodně užívám,“ dodal olympijský vítěz. Lukáš z Ostravska přepadával banky v zahraničí. Skončil na Mírově, teď chce domů Přečíst článek › Během své úspěšné kariéry také vybojoval na tatami na mistrovství světa dvě zlaté (2014, 2019) a dvě bronzové medaile (2011, 2013), třikrát byl mistrem Evropy (2013, 2013, 2018), jednou stříbrný (2015) a dvakrát bronzový (2017, 2021). Přitom 198 centimetrů vysoký rodák z Jihlavy se chtěl původně věnovat úplně jinému sportu. „Strejda dělal kdysi dávno karate a my s bráchou jsme to jako kluci samozřejmě chtěli taky, takže nás tam dovedl a přihlásil. Po měsíci chození na karate jsme zjistili, že to je judo, ale líbilo se nám, tak jsme zůstali. Teď jsem za ten omyl samozřejmě rád," svěřil se tehdy Krpálek. Drahý úkryt. Krokodýl Mireček se schoval v gumách, majitel se smiřuje s postihem Přečíst článek › Zlato v Riu získal v polotěžké kategorii do 100 kilogramů, když v olympijském turnaji vyřadil Japonce Ryunosuka Hagu, úřadujícího mistra světa. Pak milovník české a asijské kuchyně přestoupil mezi těžké váhy nad sto kilo. A o nejcennější kov se teď úspěšně popral i na olympiádě v Tokiu. V osmifinále zdolal Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků, ve čtvrtfinále Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva a v semifinále po osmi minutách boje domácího Japonce Hisojaši Harasawu. A nakonec třicetiletý český judista vyzrál i na Gurama Tušišviliho z Gruzie. Svého kamaráda a zároveň neoblíbeného soupeře poprvé v kariéře porazil právě v olympijském finále a obhájil zlato z Ria 2016.