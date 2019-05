Kostel shořel před dvěma lety, tehdy jej úmyslně zapálili tři mladíci. Podle vedoucího stavebního odboru biskupství Václava Kotáska by hrubá stavba měla být hotová příští rok, vybavení se ale bude doplňovat ještě několik let.

„Vlastní stavba příští rok určitě bude. Ale co se týče vybavení, to se už samozřejmě nebude vracet do původního stavu. S dokončováním interiéru počítáme v roce 2021 a možná i později,“ říká Václav Kotásek.