OBRAZEM: Nechejte se okouzlit krásou živých motýlů

Aniž bychom museli do Jižní a Střední Ameriky, Afriky či asijských tropů, stačí vejít do skleníků stojících kousek za Opavou a pozorovat živé motýly ze všech koutů světa. Do Arboreta Nový Dvůr se vydala také redakce Deníku.

Autor: Markéta Stošková