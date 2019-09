Prostory Obchodního domu Breda&Weinstein v Opavě včera zaplnil druhý ročník akce Babí gastro festival, na kterém se podílel také Opavský a hlučínský deník.

Venku před Bredou vyrostly stánky, ve kterých si mohli návštěvníci zakoupit spoustu lahodného jídla i pití a další potraviny. V nabídce byly kromě tradičního piva či vína třeba i nápoje ze zázvoru, limonády, příchozí si pochutnali na bramborácích, langoších, steacích, sladkostech a dalších kulinářských dobrotách, které přímo před jejich zraky připravoval třeba šéfkuchař Tomáš Mohyla.

Nechyběla ani komentovaná ochutnávka chilli omáček, příprava al dente těstovin nebo food show v podání výživové expertky a moderátorky ČT Evy Šimčíkové. Lidé se také dozvěděli, jak se vyrábí pravá čokoláda. Soutěživí návštěvníci se pak mohli zapojit do klání v pojídání pizzy.

Babí gastro festival ale nebyl jen o jídle a pití. Jeho neodmyslitelnou součástí byl také hudební doprovod. Letos se o něj ve dvou vstupech postarala cimbálová muzika Vedrovci. O půl šesté pak venkovní pódium obsadil jeden z nejznámějších moravských zpěváků lidových písní, Jožka Černý. Festivalovou tečku napsala kapela Brixtn, mimo jiné indie-electro objev roku 2017.

„Oproti loňskému premiérovému ročníku si myslím, že jsme letos lépe vyladili program ve venkovních i vnitřních prostorách. Právě tento program určitě nalákal lidi. Minulý rok jsme vychytali mouchy a snažili jsme se letošní Babí gastro festival udělat co nejlepší. I co do pestrosti nabízených originálních pochutin a potravin,“ přibližuje jedna z organizátorek Babího gastro festivalu, Veronika Königová z inzertního oddělení Opavského a hlučínského deníku.