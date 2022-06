Jde o jediné svého druhu v České republice. Tento unikát se pro veřejnost otevírá jednou měsíčně na dvě hodiny, avšak tento pátek 3. června byl výjimkou. Muzeum se totiž již tradičně zapojilo do Slezské muzejní noci, takže zpřístupnilo své brány v neobvyklou dobu od sedmnácti do dvaadvaceti hodin.

Třešničkou na dortu byla exkurze na pitevnu, návštěvníci nahlédli také pod pokličku práce zaměstnanců v patologické laboratoři.

Poučná podívaná

Říkáte si - Muzeum patologie, to je snad jen pro otrlé? Ano, ty nejslabší povahy by možná měly raději zůstat doma. Ale nemusíte se ničeho bát, podívaná je to totiž především také poučná. Je pravdou, že některé vzorky nejsou příliš „sympatické“ a z některých skutečně mrazí tak, že se je nechce ani fotografovat. Ale i to k životu patří.

V muzeu na vás čeká kolem 250 tekutinových či kostěných preparátů, historická i novodobá literatura, mikroskopy nebo nástroje patologa.

„V muzeu mohou návštěvníci najít orgány člověka změněné různými chorobami. Ať už jsou to nemocná játra, plíce, žlučník a mnoho dalších,“ vysvětluje nám primářka oddělení patologické anatomie Slezské nemocnice Eva Sehnálková.

Podobnými sbírkami jakou je ta opavská sice u nás disponují lékařské fakulty, jenže žádná z nich je nepřibližuje v podobě exkurzí laické veřejnosti. Součástí muzea je i místnost s dobovým vybavením, odkazujícím na pracovnu Aloise Materny, muže, s nímž je Muzeum patologie neodmyslitelně spjato.

Laboratoř patologa

A jak již bylo zmíněno, tak v rámci Slezské muzejní noci se neotevřelo jen muzeum a pracovna Aloise Materny, jak bývá obvyklé, ale zvídaví návštěvníci si jako bonus prohlédli třeba i laboratoř patologa. Ti nejodvážnější si zde mohli nasadit rukavice a dotknout se vzorku mozku, ti zručnější pak vzali do rukou rovnou i skalpel a na mozku si zkusili „zapitvat“.

A když už jsme u té pitvy, tak prohlídka končila právě na pitevně. Mnozí mohli být ze zdejšího pobytu nesví, sympatická primářka Eva Sehnálková je ale uklidňovala sdělením, že v opavské nemocnici se pitvá asi jen jednou týdně. A jde výhradně o osoby, které zemřou v opavském špitále a u nichž je navíc pitva nařízena.

Dříve bylo pitev mnoho, protože se neprovádělo tolik vyšetření jako dnes. Když někdo zemřel, pitvalo se, aby se zjistila příčina úmrtí. V současné době tedy patologové tráví více času v laboratořích, kde vyšetřují hlavně všechny vzorky od živých pacientů, ať už jde o nádory prsu, střev nebo znaménka.

Na pitevně se od Evy Sehnálkové posluchači dozvěděli mnoho dalších zajímavostí, jak vlastně pitva probíhá, jaké nástroje se během ní používají a co se s tělem děje po ní.

Turistická známka

Muzeum patologie, které má i svou vlastní turistickou známku, se do Slezské muzejní noci zapojuje od roku 2016.

„Návštěvnost je opravdu velká. Už jsme si mysleli, že nás viděla celá Opava, ale lidé stále přicházejí. Maximum bylo 700 návštěvníků za večer, přičemž každý rok jsme se snažili něco k prohlídkám přidat,“ přibližuje Eva Sehnálková.

Muzeum patologie bývá otevřeno každé poslední úterý v měsíci od 13 do 15 hodin, skupiny od pěti osob a výše si mohou domluvit i individuální návštěvu, včetně škol. Jako perličku závěrem dodejme, že sem v rámci léčby závislostí přicházejí také klienti nedaleké Psychiatrické nemocnice. V rámci léčebného programu chodí zkoumat cirhotická játra, aby měli větší motivaci s alkoholem přestat.