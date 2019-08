Certifikovanou relaxační a porodní vanu v havířovské porodnici mají od 28. května. O den později se v ní narodil malý Hynek mamince z Ostravy.

Od té doby spatřilo ve vaně světlo světa celkem 15 dětí.

„Všechny porody proběhly bez komplikací. Některé maminky měly už nějaký porod za sebou, pro jiné to byl první zážitek. Rodičky si porod do vody pochvalují. Velmi pozitivně hodnotí působení teplé lázně pro zmírnění vnímání porodních bolestí. Rodit k nám jezdí ženy i z jiných regionů. Velkým kladem je, že máme dobře proškolené lidi pro tento druh porodu,“ uvedla vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Lucie Kantorová.

„Přesto, že jsem měla velmi rychlý porod a všechny výhody vany neužila, určitě bych opět volila vanu,“ svěřila se maminka Lucie Pokorná.(na fotografii). Přístup lékařů, porodních asistentek, sestřiček, ošetřovatelek i dalšího personálu porodnice a dětského oddělení, hodnotí naprostá většina maminek velmi kladně.

Výhody porodu do vody jsou vysvětlené na webových stránkách havířovské nemocnice. „Koupel ve vaně během porodu má především výrazný vliv na zmírnění porodních bolestí, zkrácení celého porodu a snížení podávání léků proti bolestem během porodu. Také trávení pouze první doby porodní ve vaně s teplou vodou je pro rodičku velkým přínosem, kdy může naplno využít relaxačního a analgetického účinku vody. Nastávající maminka může ve vaně zaujmout libovolnou, jí pohodlnou polohu. Vyšetření personálem je možné i ve vodě. Na každý porod dohlíží zkušená porodní asistentka, která do něj však zasahuje jen minimálně a pouze pokud to situace vyžaduje. Celý porod probíhá spontánně a přirozenou cestou, miminko právě opouštějící dělohu přivítá uklidňující a známé prostředí teplé vody,“ stručně zveřejněno pro zájemce.

Je nutno poznamenat, že porod do vody není vhodný úplně pro každou ženu. Porodní vanu pro nemocnici zakoupila havířovská radnice.