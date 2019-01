/FOTOGALERIE/ Silvestrovský výplaz na Monte Čupelo má za sebou osmý ročník. Na metylovický Čupek, který leží ve výšce 524 metrů nad mořem, v sobotu vyrazily tisíce lidí. Někteří z nich přijeli tradičně na koních.

„Žádný Lašan nesmí v tento slavný den zůstat doma za pecí," upozorňovali pořadatelé. Před polednem se na Čupku setkaly pochodové proudy z Hodoňovic a Metylovic. Lašský král Zdeňa Viluš I. přednesl novoroční projev v nářečí, lidé poté oslavili nový rok s dvanáctihodinovým předstihem.

„Dvanáctá hodina středoevropského času se přiblížila, což znamená, že Laši na ostrovech Samoa v Pacifiku už budou mít za chvíli půlnoc. Tím i nám nový rok začíná, protože jsme říše pro všechny Lachy světa," připomněl Zdeňa Viluš I.

Svým poddaným navrhl, aby se uspořádala sbírka, díky které by Laši mohli získat zpět známý pivovar, o který se podle něj přetahují „firmy z daleké ciziny".

„Měli bychom se nad tím zamyslet a vyšpekulovat, co s tím udělat. Kdyby se všichni Laši spojili, není možné, abychom těch 100 miliard euro nedali do kupy. Takže uvažujte o tom. Založíme sbírku, zmobilizujeme všechny Lachy na celém světě, protože není možné, aby nám takový náš zlatý poklad utíkal někde do ciziny. Mám pravdu? A když nenasbíráme 100 miliard, tak alespoň to, co nasbíráme, propijeme – za rok tady na Čupku," pravil s úsměvem lašský král. Upozornil, že Království lašské má své ambasadory už i ve Švýcarsku a v Panamě. Zhodnotil akce, které se podařily v uplynulém roce, a připomněl že Království lašské letos oslaví 30 let.

„Jsem tady poprvé. Šla jsem pěšky z Pržna. Počasí je krásné, myslím si, že lidé se tady zabaví," poznamenala 20letá Sabina s tím, že se sice za obyvatelku Lašska nepovažuje, ale samotná myšlenka Království lašského se jí líbí. „Cesta byla super. Vlnitá a kopcovitá," smál se její šestadvacetiletý přítel Martin Vašut z Pržna. „Jsem tady už potřetí. Je tady hodně lidí, potkávám tady i některé známé. Sice není téměř žádný sníh, ale slunce svítí a je krásně. Výšlapem jsme se provětrali, unavili, pak se půjde hodovat," konstatoval.

Pravidelným návštěvníkem akce je 74letý Adolf Slonina z Havířova. „Zdá se mi, že je tady ještě víc lidí než loni. Šli jsme z Pržna, je super počasí a super nálada. Jsem tady potřetí nebo počtvrté – a je to perfektní," řekl Slonina. Království lašské podle něj není jen recese. „Já si myslím, že to berou vážně. My je tady vždycky přijedeme podpořit," dodal.