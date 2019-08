Po krátkém zahájení akce přímo na centrálním náměstí se vydal pochod hrdosti po Sokolské třídě kolem ostravské Nové radnice až do Komenského sadů, kde akce Pride Ostrava pokračovala.

Odpůrci akce, kteří se předem domlouvali na facebooku na protestní shromáždění a zpěv hymny, nakonec na náměstí dorazili a snažili se jej rušit výkřiky na adresu příslušníků LGBT komunity, pouštěli se i do diskuse i s policisty. „Co, když se budou obnažovat a děcka to uvidí?“ snažil se policistu přimět k diskusi jeden z protestantů.

„Nebudou se obnažovat,“ odpověděl jednoznačně policista a zachoval nadhled i respekt, když rázně ukončil výtky protestujícího proti občana Andreji Babišovi a všemu možnému. Ještě před tím, že organizátoři pochod zahájili, odpůrci akce skandovali hanlivé pokřiky „Teplá špína a Buz…y nechceme.“

Průvodu vyznavačů LGBT a jejich příznivců však s hlasitým bubnováním a skandováním Osgtrava je duhová už mířil po Sokolské třídě směrem k ostravské Nové radnici. V té době už průvod čítal odhadem 400 až 450 osob.

Odpůrci Pride se podruhé pokusili akci narušit u kruhového objezdu před novou radnicí. Policisté je ale rázně vyzvali k opuštění prostoru a těžkooděnci zjednali respekt. Přímo v Komenského sadech doprovázeli průvod i strážníci na koních.

Podél silnice zamířili do Komenského sadů i někteří náhodní kolemjdouví, kteří byli zvědavi, co za akce se to vlastně koná, když kvůli ní zůstaly na pár minut stát na Sokolské třídě i automobily a dokonce trolejbusy.

„Aha, tak, to jsou ti s odlišnou sexuální orientací…Proč ne, ať pochodují a hlásí se o svá práva. Akorát to, že skandují: Vaše děti budou jako my. To se mi moc nelíbí, třeba to ale špatně chápu,“ pokyvovala nerozhodně hlavou blondýna středního věku.

Mluvčí prvního pochodu hrdosti v moravskoslezské metropoli Klára Stolinská ještě před počátkem akce Deníku řekla, na akci podpoří své ostravské kamarády i lidé z Prahy i z Brna. „Podpoří nás i křesťané podporující LGBT komunitu. Po průvodu bude Pride pokračovat v Komenského sadech doprovodným programem v podobě proslovů, neformálních přednášek či hudebního vystoupení až do večerních hodin.

Policejní mluvčí Richard Palát dnes v půl páté odpoledne na dotaz uvedl, že pochod proběhl bez zásadních komplikací, zároveň upozornil, že akce ještě pokračuje.

„Dosud nemusel být kvůli svému jednání nikdo omezen na osobní svobodě, evidujeme pouze jeden přestupek, jehož řešení bude předáno správnímu orgánu. Nasazena dnes byla a stále je například pořádková policie, dopravní policisté i další policisté. Spolupracujeme i s městskými strážníky,“ dodal policejní mluvčí Richard Palát.