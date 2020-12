/FOTOGALERIE/ Mladší a informovanější se ujišťují, že je to fakt pravda. Starší nicméně brblají, působí zaraženým i smutným dojmem, že jim – jako za komunistů – zase někdo něco zapovídá. Takové jsou první dojmy z "omezených" velkých marketů.

Zakryté regály vyznačující plochu se zákazem vstupu zákazníků v hypermarketu Globus, 27. prosince 2020 v Ostravě. Od neděle začal platit nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti protiepidemického systému PES. Prodávat tak bude nyní možné v obchodech pouze základ | Foto: Deník / Lukáš Ston

Rádio nelze, ale kávovar ano. Fitness výživa je povolená, ale švihadlo je zakázané. Velké obchody s přechodem do 5. stupně mohou nabízet pouze základní potřeby. Zákazníci si v nich od neděle nemohou koupit to, co neseženou v malých prodejnách, které mohou zůstat otevřené.