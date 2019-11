Akce Srdce studentstva Slezské univerzity v Opavě nabídla bohatý program věnovaný připomínce událostí listopadu 1989. Čtvrteční akci Srdce studentstva zakončil koncert zpěváka a písničkáře Thoma Artwaye, který se svou kapelou zahrál své nejznámější hity.

Omyl na benzince a koncert v ohrožení

Opavské vystoupení se ale vůbec nemuselo konat. „Málem jsme sem za vámi dnes do Opavy nedojeli. Moc jsme se sem těšili, ale po cestě nastaly drobné komplikace. Na dálnici mezi Prahou a Opavou jsme natankovali do dieselového auta benzin. Museli nás pak tedy odtáhnout na nejbližší benzinku a my dotankovali naftu. Ale stihli jsme to a jsme moc rádi,“ řekl Thom Artway.

Na české hudební scéně se objevil v roce 2013, kdy jeho písnička Towards The Sun byla vybrána do snímku Křídla Vánoc. O dva roky později mu pak jeho singl I Have No Inspiration vynesl nominaci na udílení cen Český slavík Mattoni 2016 v kategorii Objev roku. V témže roce získal v anketě Anděl sošky za objev roku a zpěváka roku.

V budově Slezské univerzity v Hauerově 4 probíhal po celý den nabitý program. Vše začalo již odpoledne, kdy bylo slavnostně odhaleno umělecké dílo Srdce studentstva v prostoru mezi Fakultou veřejných politik a novou přístavbou budovy patřící Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Mírové ulici. Vystoupil také komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě.

Pokračovalo se happeningem studentů Ruku na to a umístěním studentské deklarace do časové schránky. V kinosále pak proběhla beseda, která přiblížila události roku 89, s tehdejší studentkou Monikou Klapkovou, známým disidentem a chartistou Ivo Mludkem a historikem Alešem Binarem. Atmosféru roku 1989 oživil divadelní soubor Dramkrou scénickým čtením úryvků knihy Opava 1989 ve vzpomínkách.

ANETA MACOLOVÁ