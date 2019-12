Vidět zde můžete například část ještě neprezentované sbírky Třebechovického muzea betlémů, betlémy z rozsáhlé sbírky Jaroslava Valenty, keramický betlém keramičky Hany Pěchulové z Opavy, velký keramický betlém keramičky Ivy Ryškové z Trojanovic, dřevěný havířský betlém řezbáře Tomáše Kudelniaka z Petřkovic, unikátní dřevěné plastiky a reliéfy lidového řezbáře Jana Čončka, rybí betlém Jana Czupryniaka z Polska a celá řada dalších.

Slezskoostravský hrad je otevřen od 9 do 18 hodin. Vstupné činí 80 korun dospělí, 50 korun děti od 6 let včetně, studenti (s platným studentským průkazem), senioři (nad 63 let včetně), držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů. 200 korun stojí rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let). Vstup zdarma mají děti do pěti let včetně a doprovod ZTP/P. Zakoupíte pouze na pokladně hradu, platí VIP karta 2019 - více informací na www.slezskoostravskyhrad.cz.