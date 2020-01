Odehrálo se v neděli přímo na Ovčárně pod Pradědem. Nastoupeným vojákům generálmajor Ivo Střecha připomenul, že vzhledem k extrémní obtížnosti závodů si úctu zaslouží nejen vítězové, ale každý, kdo to nevzdá a závod dokončí.

Pak se ujal zapálení ohně a prohlásil mistrovství za zahájené. Specifikem letošního ročníku je nedostatek sněhu. Vojáci se museli smířit s tím, že budou víc běhat než lyžovat. Pokud se zimní počasí neumoudří a nenapadne pár centimetrů sněhu navíc, čekají je dlouhé pochody s lyžemi přes rameno místo na nohou.

V pondělí 27. ledna vojáci vyrazili ranní mlhou na Dlouhé Stráně. Navzdory špatným sněhovým podmínkám zvládli celou cestu na lyžích. Na hřebenech a v lese to ještě docela jelo, ale na silnicích už sníh citelně chyběl. Hlídky do cíle dorazily se skluznicemi pořádně odřenými od štěrku a asfaltu, a to je ještě čekala měřená časovka.

Když se mlha protrhala a vyšlo slunce, a vojáci se pustili do disciplíny vyhledávání člověka zavaleného v lavinovém poli. Přestože pod sněhem byly simulovány tři oběti laviny, nejlepší slovenský tým je dokázal najít za necelou minutu a půl. Slovenští vojáci měli na lavinové disciplíny natrénováno z Tater, takže se postarali o první letošní rekord.