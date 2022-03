Rozum totiž zůstává stát i nad modelářskou prací, která je dovedena do absolutních detailů. Za realizací opavského kolejiště, aspirující i na největší v České republice, stojí skupina třinácti modelářů, které jejich koníček zkrátka baví. A je to patrné na první pohled. Každý má svůj okruh práce.

„Různě se střídáme, někdo motá stromečky, jiní zapojují elektroniku, další staví modely. Každý má to své, v čem se v modelařině našel a tomu se věnuje. Myslím, že takhle jsem namícháni úplně dokonale,“ přibližuje nám Jakub Javorek, předseda klubu Železničních modelářů Lhota, v němž se skupina nadšenců sdružuje. Lhota je v názvu proto, že původně stával model sedm let ve Lhotě u Opavy.

Opavské muzeum zve do říše Egypta, Řecka, Říma i barbarů, nahlédněte dovnitř

V roce 2018 se ale začaly hledat nové prostory a v roce 2020 je modeláři našli právě ve slezské metropoli. Následovaly měsíce dřiny, příprav a práce na obnově modelu, který je však ve srovnání s tím původním mnohonásobně větší. Podobně jako u toho předchozího tady lidé najdou zmenšeniny reálných domů, železničních stanic jako Milotice nad Opavou, Osoblaha, Třemešná ve Slezsku nebo Opava západ. Také krajina se podobá té v Moravskoslezském kraji, nechybí například modely bunkrů.

Poprvé představili divákům modeláři v Opavě svou milovanou práci loni v červenci. A v sobotu 19. března se dveře haly ve Wolkerově ulici, v jejichž útrobách model stojí, otevřely zas a sezona tak byla odstartována.

„Nového je u nás spousta věcí. Kolejiště prošlo i vizuální proměnou, některé úseky jsou již skoro před dokončením, takže diváci spatří i to pěkné. Už to není jako na začátku, kdy se model zapojoval, nyní už se zaměřujeme i na vizuální stránku. Kolejiště se dále posunulo k celkovému dokončení, máme v provozu jeho 90 procent. Veškeré koleje, které lidé ode dneška (pozn. red. od soboty) vidí, jsou sjízdné. Zbývá nám zapojit už jen pár metrů kolejí, vedoucích pod modelem, ale ty nejsou vidět. Jsme tedy ve finále, kdy už si budeme hrát s doplňky, interaktivními věcmi pro diváky,“ prozrazuje Jakub Javorek.

Po dvou letech ožije Opava velikonočními trhy, vzápětí je vystřídají farmářské

Pomyslným mávnutím plácačky výpravčím se na obřím modelu kolejiště v Opavě v tomto roce poprvé rozjely vlaky. Ve svém živlu byli děti i dospělí, zkrátka všechny generace. Model je velký osmdesát metrů čtverečních, rozprostírá se ve dvou místnostech, položen je tady kilometr kolejí a výhybek, provoz bedlivě pozoruje dispečer. Vláčky ale nejsou to jediné, co zde mohou malí i velcí návštěvníci obdivovat.

K TÉMATU

Jak je otevřeno?

Opavské kolejiště bude otevřeno co dva měsíce, zavítat sem můžete i v neděli 20. března od 10 do 17 hodin. Jednotlivé víkendy pak budou navíc i rozděleny do určitých modelových epoch, takže si zájemci mohou vybrat, která se jim nejvíce líbí. „O tomto víkendu jsme začali třetí epochou, kdy jsou k vidění všechny parní lokomotivy a první dieslové lokomotivy. Během prázdnin budeme mít pátou modernější epochu, diváci zhlédnou už modernější vlaky. No a na konci roku přijde na řadu epocha čtvrtá, do které je celé kolejiště koncipováno, takže to jsou 80. a 90. léta,“ vysvětluje Jakub Javorek. Více informací na www.zmlhota.cz nebo na Facebooku Železniční modeláři ve Lhotě.

Ještě dodejme, že modeláři pořádají po předchozím objednání třeba i speciální exkurze pro školy a je možno otevřít i individuálně mimo otevírací dny, pouze však pro skupinu minimálně deseti osob.