„Očkovací místa budou zřízena přímo v nemocnici a my v této chvíli hledáme vhodné externí prostory mimo areál nemocnice,“ informuje tisková mluvčí Slezské nemocnice Monika Kunčarová.

Registrace pro seniory nad osmdesát let byla spuštěna 15. ledna a od 1. února by měla být oficiálně zahájena pro veřejnost bez ohledu na věk. „Reálné očkování začne v závislosti na dodávky vakcín, takže situace až tak úplně nezáleží na nás. Veřejnost by pak pravděpodobně měla být očkována také praktickými lékaři,“ dodává Monika Kunčarová.

„Pacienti nás ohledně možnosti očkování kontaktují denně, ale zatím jim nejsme schopni žádnou informaci poskytnout, protože jsme ze strany kraje ani ministerstva dosud osloveni nebyli,“ říká předseda Okresního sdružení praktických lékařů ČR Oldřich Víteček.

Očkování seniorů spouští Slezská nemocnice od středy 20.ledna v prostorách kožního oddělení v pavilonu E.