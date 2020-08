Vodní nádrž Olešná, která leží na okraji Frýdku-Místku, je spojena nejen s rybařením, ale i koupáním a stanováním. V její blízkosti se nachází i stejnojmenný krytý a letní aquapark či kemp. Právě v kempu jsou nově zrekonstruovány sprchy a kuchyňka. Kromě toho tam letos vyrostla i gastrozóna, kde i kolemjdoucí mohou ochutnat hamburgery, langoše nebo ovocná vína.

Už přes dvě stě lidí se utábořilo v kempu u přehrady Olešná, který letos získal čtyři hvězdičky. „Provedli jsme jeho rekonstrukci. Máme nové sprchy a vybudovali jsme gastrozónu, která je od začátku července v provozu,“ popisuje Jan Damek, jednatel společnosti Sportplex, která provozuje frýdecko-místecká sportoviště.

Do kempu jezdí lidé z širokého okolí a někteří i vícekrát za sezónu. „Tento měsíc jsme tu už asi popáté. Vždy přijedeme na dva dny, odjedeme do práce, a pak se zase vrátíme. Jsme tady naprosto spokojení. Kuchyňka je dobře vybavená a v noci prochází kempem hlídač,“ pochvaluje si Alena Páleš, která přijela z Doubravy poblíž Karviné.

Naproti kempu se rozkládá letní aquapark, na nějž v letošní sezoně doléhají mimořádná opatření vyhlášená krajskými hygieniky. V areálu smí být najednou pouze 500 návštěvníků a ti, kteří přijdou pozdě, se už dovnitř nedostanou. „Když naplníme kapacitu, neprodleně vyvěsíme tuto informaci na náš web. Lidé nám volají, píšou na Facebook a ptají se, jestli ještě máme volno. Je to trochu zmatené,“ vysvětluje Damek s tím, že by si přál, aby mohli vpustit více návštěvníků kvůli zvýšeným nákladům na provoz souvisejících s opatřeními.

„Přijeli jsme už v úterý, ale nepustili nás, protože už tu bylo plno. Je to na nic, že člověk neví, jestli se dostane, nebo ne. Proto jsme jeli do Frýdlantu, ale na Olešné se nám to zdá, především pro děti, lepší,“ říká dvojnásobná maminka Monika.

Na letním koupališti se aktuálně dodržuje zvýšená hygiena. Společné prostory se dezinfikují několikrát denně, koordinátoři usměrňují lidi, aby se neshlukovali, případně rozvolňují utvářející se fronty. Návštěvníci, kteří se dostanou dovnitř, si v aquaparku mohou užít spoustu zábavy, zajezdit si na tobogánech a skluzavkách nebo si jen tak zaplavat a relaxovat na dece.

Tereza Liczmanová