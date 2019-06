Omezení na D56. Stavba obchvatu na dlouho zavřela pás dálnice

Na cestování po dálnici D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou by si motoristé měli vyhradit více času. Od úterka je uzavřen dvoukilometrový úsek dálnice ve směru z krajského města do Místku, a to od mimoúrovňové křižovatky ve Staříči.

Komplikace na sebe nenechaly dlouho čekat, někteří řidiči mířící do Frýdku-Místku z Ostravy se v úterý zdrželi zhruba deset minut. Dá se předpokládat, že obzvlášť v odpolední dopravní špičce se bude taková situace opakovat pravidelně. Provoz je totiž veden v režimu 0/1+2 – ve směru z Místku do Ostravy jsou dva zúžené jízdní pruhy, zato v opačném směru se jezdí v jediném pruhu. Provoz oddělují mobilní betonová svodidla. Už v minulých dnech dělníci odstranili část svodidel ze středového dělícího pásu dálnice u mimoúrovňové křižovatky ve Staříči a u čerpací stanice na okraji Frýdku-Místku, aby mohl být provoz z Ostravy do Místku převeden do protisměru. Za vším stojí stavební práce v souvislosti s budováním obchvatu města – z dálnice D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem povede napojení na nový obchvat města, jehož první část se staví od loňského jara. Kvůli tomu jsou nutné uzavírky a omezení. Zdržení na dálnici D56 budou muset motoristé strpět dlouhou dobu, práce v lokalitě jsou naplánovány do prosince příštího roku. První etapu obchvatu a připojení z D56 na novou část D48 plánuje Ředitelství silnic a dálnic uvést do provozu zkraje roku 2022.

Autor: Lukáš Morys