Rozhodně negativní! Tak hodnotí dopad covidu na svou cílovou skupinu lidé ze společnosti Renarkon, která závislým lidem pomáhá. A to zejména proto, že nejdostupnější a nejnávykovější drogou je u nás alkohol.

„Pijí chlapi, pijí i matky. Kvůli uzavření hospod a restaurací lidé nakupují obrovský objem tvrdých lihovin domů, kde se obrovsky popíjí,“ míní ředitel Renarkonu Martin Chovanec, podle něhož je český národ švejkovský – potřebuje se setkávat, povídat si v hospodě, hodnotit, klidně i dvě hodiny mluvit o ničem. „Toto dnes lidem chybí a řeší to nevhodným způsobem – ‚partyja‘ se připojí na Skype nebo Teams, otevřou si flašku vodky a popíjejí a diskutují, jako by byli v hospodě,“ popisuje Chovanec, s jakými problémy k nim dnes lidé chodí pro pomoc.

Zatímco toxikomani žijící na ulici covid neřeší, do poraden Renarkonu chodí spousta lidí i kvůli novému typu závislostí, které jsou poplatné dnešní době. „Z on-line sázení či on-line nakupování se stal neblahý fenomén. Přijde partnerka a běduje, že partner byl schopen během noci utratit na AliExpressu třicet tisíc korun. Lidé mají depresi, neví co se světem, dostanou blok, sednou si a nakupují. A to dělají třeba každý večer a domácí rozpočet trpí. Přijdou o práci, o bydlení…“ popisuje nekončící spirálu metodička Renarkonu Iva Valášková.

Dopady u dětí

Další negativní dopad covidu se podle ní projevil i u dětí. „Rodiče u nás dnes bohužel i pláčou, když vidí, jak se zhoršila komunikace v rodině a že děti jen sedí u počítačů. Myslíme si a obáváme se, že možná za pět let se to projeví tak, že se mladí už se nebudou tolik upínat k toxickým látkám, ale budou závislí na internetu, nebudou umět pořádně mluvit, budou mít sociální problémy a komplikované vztahy,“ podotýká Iva Valášková.

Se svými kolegy ale musí řešit i různorodé kuriózní případy závislostí. Přestože primárně řeší tíhnutí k různým látkám, případně gamblingu.

„Na to se nabalují nové věci, dnes v izolaci třeba sledování porna. Člověk si možná řekne, že je to úsměvné, nebo se naopak zděsí, ale dělá to tak obrovské procento populace, až je to zarážející. Narušuje to vztahy, člověk se pak chová jinak. Přijde za námi s tím, že to, co viděl v pornu, musí aplikovat doma, ale kolikrát se to nehodí nebo nepovede. Mnohdy následuje rozchod a už se veze a nabaluje,“ vrací se Martin Chovanec ke spirále, která lidi semele.

Časté jsou prý také poruchy příjmu potravy – tyto případy odesílají do specializované poradny – nebo sebepoškozování – takoví lidé zase ihned míří k psychiatrovi.