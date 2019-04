Opava – Velký nepořádek v podobě odpadkových košů přeplněných plastovými kelímky, obaly pohozené všude po zemi. To bývá stinnou stránkou velkých venkovních kulturních akcí. Někteří pořadatelé se už proto vydali směrem zavádění systému vratných kelímků.

A touto cestou chce kráčet i město Opava. „Jezdím často na hudební festivaly a tam už je to prakticky běžná záležitost. Dříve se povalovaly plasty všude možně, lidé po nich šlapali, ekologie nulová. Určitě vítám iniciativu města, že chce také vratné kelímky zavést. Zpočátku to možná bude třeba pro starší generaci nezvyk, ale až si to, jak se říká, sedne, bude to fajn,“ míní například Petra Breierová.