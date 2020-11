Auto necháváme zaparkované ve vnitrobloku v Masařské ulici a vydáváme se směrem k Hlásce. I když si to nechceme moc připouštět, přeci jen v nás dřímá i trocha adrenalinu. Kdy naposledy jsme byli takhle večer venku?! A možná se i těšíme, až zakročující hlídce ukážeme novinářský průkaz, který nás k tomuto „nelegálnímu“ pobytu ospravedlňuje.

Třeba to nebude ani tak dlouho trvat, napadá nás, když asi po dvou minutách venku potkáváme Mezi Trhy první auto městské policie. Jeho osádka si nás změří přísným pohledem, nicméně pokračuje v jízdě.

Za normálních okolností by se centrem, Ostrožnou nebo Hrnčířskou ulicí procházely kolem desáté hodiny hloučky osob, mířících buď z hospody domů, anebo naopak teprve se tam chystající. Jenže město je nezvykle tiché. Jen tu a tam se z některého pootevřeného okna bytů ozývá hudba, nejspíše nějaký domácí večírek, myslíme si. „Super to bylo, akorát se mi fakt tak brzo nechce domů,“ svěřuje se jedna rozveselená starší žena svému doprovodu, když společně zjevně lehce ovíněni procházejí Ostrožnou.

Prázdné silnice, autobusy i trolejbusy

Asi v půlce ulice pak potkáváme muže, který si nervózně prohlíží hodinky a následně zmizí kdesi ve tmě přilehlé uličky. Prázdné jsou silnice a taky autobusy a trolejbusy. Na Horním náměstí narážíme na druhý „hlídací“ vůz, tentokrát jde o státní policii. O chvíli později už stojíme na Dolňáku. Míjí nás další auto strážníků. My sedáme do toho svého a jedeme zmapovat situaci na Olomouckou ulici až k supermarketům na jejím konci. Nikde nikdo. A stejné je to i na Těšínské, Ratibořské nebo u východního nádraží.

„Cestujících je určitě méně. Kdybych měla hádat, tak teď po desáté jde spíše už jen o lidi, jedoucí z odpolední domů. Žádné opilí pasažéři nebo tak,“ prozrazuje nám jedna z průvodčích, stojících na nástupišti nádraží. A je tu čtvrté policejní kontrolní auto. Nutno konstatovat, že nádraží je teď večer asi nejrušnějším místem v Opavě.

Na svou příležitost tady čeká i několik taxíků. Jakmile nás někdo zahlédne s foťákem, většinou se rychle otočí nebo kvapem odchází ze záběru. Při průjezdu Bíloveckou narážíme na několik pejskařů. Na ně se zákaz vycházení nevztahuje, pokud tedy venčí své čtyřnohé mazlíčky do pěti set metrů od domu. A páté policejní auto.

Těžko říct, zda jde o stejnou osádku, nebo je v terénu více hlídek. Spíše to tipujeme na variantu číslo dvě. Je po jedenácté a my končíme naše večerní dobrodružství. Průkaz jsme ukazovat nemuseli, ani jsme nezaznamenali žádné viditelné prohřešky. Z toho nám vyplývá, že Opavané zákaz vycházení, který platí od 28. října, asi dodržují.

Noční výlet za pět tisíc

Jenže neplatí to úplně. Více světla vnáší do problematiky ředitel Městské policie Opava Jiří Klein. „V naprosté většině lidé opatření dodržují. Ale bohužel jsme řešili už i zákazy pohybu. Obvykle jde o mladé osoby a obvykle se tak děje kolem víkendu. Nyní registrujeme 21 případů, kdy jsme zaznamenali, že lidé byli po 21. hodině venku bezdůvodně a nešlo o výjimky, schválené vládou,“ říká šéf strážníků. Někomu pak v takovém případě stačí domluva, něčí peněženka ale bude po takovémto přistižení o pár stovek i tisíc lehčí.

„Zatím největší pokuta byla pět tisíc. Výše se stanovuje podle toho, jak se člověk k hlídce chová, jestli svůj přestupek uznává a podobně. Někdo to odnese domluvou, někdo stovkou, někdo dráž. Maximálně může být udělena pokuta deset tisíc,“ dodává Jiří Klein.