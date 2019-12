Zastupitelé v pondělí schvalovali mimo jiné i změny týkající se obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Bod obsahoval celkem tři poplatky, a sice za psy, svoz komunálního odpadu a novinka v podobě poplatku za pobyt.

Asi největší rozruch způsobila mezi některými opozičními zastupiteli především zmíněná pobytová taxa. Odvádět městu ji budou všichni provozovatelé hotelů, penzionů i soukromých ubytování ve městě, a to 21 korun za ubytovanou osobu na den.

„Opava není žádné lázeňské středisko. Nevím, proč zavádíme zcela nový poplatek. Jak se bude administrovat? Kdo bude pověřen správou tohoto poplatku?“ ptal se například Marek Veselý.

Zároveň konstatoval, že hoteliéři mají podle něj málo času na splnění všech podmínek a navrhl, aby vyhláška začala platit až od 1. dubna 2020. Podle Renáty Mrákotové z opavského magistrátu budou mít poskytovatelé ubytovacích služeb na splnění ohlašovací povinnosti rezervu 30 dní. Co se týká odvádění peněz z poplatku městu, budou tak hoteliéři činit čtvrtletně.

Skeptický byl i Radim Křupala. „Zdanění pobytu Opavě neodpovídá. Navíc to pro město není žádný významný výnos, myslím, že to i zbytečně zatíží živnostníky. Navrhuji nesouhlas s touto vyhláškou,“ mínil. Peníze, které do rozpočtu má pobytová vyhláška přinést, a podle primátora Tomáše Navrátila by to mělo být 1,55 milionu korun ročně, chtěl Radim Křupala nahradit navýšením poplatku za parkování v centru města.

K mikrofonu se postavil také Dalibor Halátek, který naopak navrženou novinku uvítal. „Je třeba podporovat turistický ruch, v Opavě tato vyhláška chybí. Věřím, že se příjem projeví v destinačním managementu. Dnes kdekoli člověk přijede, je už poplatek všude zaúčtován v poplatku v hotelích,“ uvedl. Primátor Tomáš Navrátil zmínil, že radnice nechce tímto krokem poškodit ani zatížit podnikatele.

„Ani agenda není složitá. Zbytečně se z toho dělá problém, všude v Evropě jsou na to lidé zvyklí. Chceme podporovat turistický ruch ve městě. Pokud chceme rozvíjet destinační management, potřebujeme na tuto činnost k propagaci města nějaké peníze,“ řekl.

Zdražujme postupně

Co se poplatku za svoz komunálního odpadu týká, chtěl opoziční zastupitel

Jan Zelinka, aby se navýšení konalo postupně. Zdražení ze 495 na 660 považoval za příliš velký skok a nápor na peněženky Opavanů. „Všichni by věděli, že příští rok by byl tento poplatek dražší a byli by na to dopředu připraveni,“ sdělil. Následně navrhl, aby se od příštího roku zvedl poplatek na 580 korun a poté každoročně o 15 procent. Primátor však původní zvýšení obhajoval. Upozornil také, že i po navýšení bude město velkou měrou svoz dotovat.

Ze všech nových či upravujících návrhů, které se v souvislosti s vyhláškami včera na zastupitelstvu objevily, prošel jen ten od Marka Veselého, a sice, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech a ne o všech sazbách dohromady.

Opavané tedy od nového roku 2020 zaplatí za popelnice 660 korun, děti do 18 let zůstávají od této povinnosti osvobozeny. Nově se zavádí poplatek za pobyt pro turisty a další návštěvníky města, a sice 21 korun za přenocování. Poplatek za psa zůstává nezměněn, tedy 600 korun ročně za první zvíře, za každé další pak lidé zaplatí 900 korun.