Breda - ve své době největší obchodní dům v tehdejším Československu, přirostla mnohým Opavanům, ale i „přespolním“ k srdci. Od roku 2013 však musejí přihlížet chátrání a devastaci této kulturní památky, protože se kvůli závadě na elektroinstalci musela zavřít.

Bredu získal v privatizaci podnikatel Kamil Kolek, od roku 2018 se ji snažil prodat správce konkursní podstaty Josef Cupka, protože budova skončila v insolvenci.

To jsou záběry: Na ikoně Opavy borci slaňovali, na fasádě Bredy měnili žárovky

Zastupitelé už o koupi Bredy pod „městská křídla“ jednou hlasovali, bylo to v březnu 2018. Josef Cupka tehdy obchodní dům přednostně nabídl právě opavskému magistrátu, a to za 55 milionů korun. Zastupitelé ale byli skeptičtí, naráželi především na nevyjasněné majetkové vztahy a bod týkající se prodeje Bredy odročili.

A údajné nevyjasněné majetkové vztahy hrály prim i na pondělním jednání zastupitelů v roce 2021. Na čem se shodli všichni vystupující byl fakt, že asi neexistuje nikdo, kdo by nechtěl Bredě vrátit lesk a slávu minulých let. Ale to bylo asi tak všechno.

Opavská radnice se bude ucházet o koupi Bredy, chce ji získat za 39,5 milionu

Opozice kritizovala údajnou absenci právního stanoviska, které by jasně řeklo, jak se věci mají. Padala slova jako nátlak, fráze nebo falešná hra s veřejností a voliči. „Z listu vlastnictví (LV) je vidět, že tam proběhlo spoustu zápisů, spoustu machinací. Udržujete lidi v naději, že se Breda zachrání, ale nejste schopni doložit odpovědi na základní otázky. Hrajete s občany nebezpečnou hru, ale není to tak jednoduché. Problém je dvacet let starý a my ho teď nerozpleteme. Ať sem přijde správce konkursní podstaty Cupka, předloží právní doklady a pak se bavme,“ konstatoval například Marek Veselý (ODS).

Primátor Tomáš Navrátil se proti slovům Marka Veselého ohradil. „Nejde o žádnou blamáž. Učinili jsme veškeré právní úkony. Navíc peníze, které dáme za koupi Bredy, půjdou na půl roku do notářské úschovy. A pokud během této lhůty nebude splněna podmínka, že sto procent majetku na LV bude mít zapsáno město, peníze nebudou na účet převedeny. Je to záruka, že dáváme peníze na majetek, který bude skutečně náš,“ sdělil Tomáš Navrátil.

Revitalizace sádráku jede na plno. Porovnejte, jak vypadá nyní s vizualizacemi

Jinak řečeno tedy bude mít insolvenční správce půl roku na to, aby LV „vyčistil“ a následně v něm bylo jako jediný vlastník Bredy uvedeno město.

S názorem Marka Veselého souhlasil třeba i opoziční Libor Witassek (Změna pro Opavu), který navíc navrhl přilákat do hry silného developera. Toho by měla motivovat finanční pobídka magistrátu ve výši 50 milionů korun. „Soukromý investor by zde vybudoval muzeum, byl by to prostor i pro kulturní akce. Město by se zavázalo, že bychom si část pronajali pro komerční účely.“

Podle vedoucího odboru právního a organizačního opavského magistrátu Tomáše Kubného je pak z LV jasně patrné, že jediný, kdo je oprávněn disponovat všemi spoluvlastnickými podíly na celé Bredě, je insolvenční správce Josef Cupka. Právě množství podílů (jsou celkem čtyři - pozn. aut.) se některým zastupitelům nepozdávalo.

Neočkovaný čtyřicátník z Opavska přiznává: Myslel jsem, že mě se covid netýká

„Prodej Bredy je z mého právnického hlediska bezpečný. Z LV jednoznačně vyplývá, že jediný, kdo může disponovat Bredou, je pan Cupka,“ uvedl Tomáš Kubný.

Město tedy nakonec někdejší obchodní dům koupilo za 39,5 milionu korun, přičemž ale podstatné je, kolik bude muset „nastrkat“ do rekonstrukce objektu. Odhadovaná cena? Přibližně 400 milionů korun. Město proto bude hledat na opravu investory.

Na zastupitelstvu vystoupil i Václav Hájek z Národního památkového ústavu, památkáři totiž Bredu pravidelně monitorují. Ten potvrdil, že technický stav Bredy je špatný. Dovnitř velmi zatéká, zachránit už se nejspíše nepovede ani dřevěné prvky v interiéru.

Prostor dostala na jednání i Linda Bittová nebo sochař a malíř Kurt Gebauer, autoři iniciativy na záchranu Bredy, jejíž počinem bylo v sobotu 27. listopadu rozsvícení fasády Bredy. A to díky nezbytné finanční podpoře veřejnosti. Sbírka běžela na portále Hithit a vybralo se více než půl milionu korun.

Koupí Opava Bredu? Opozici vadí megalomanský projekt i přemrštěná cena

„Pokud dnes koupi Bredy odročíte, my jsme rozhodnuti, že budeme pokračovat a peníze na nejnutnější opravy si sami vybereme příští rok. Je potřeba opravit střechu a kupoli, půjde o přibližně dva miliony korun,“ řekla zastupitelům Linda Bittová, která zároveň poděkovala podpoře vedení města.

Protinávrh Libora Witasska o „nalákání developera“ neprošel. Pro samotnou koupi Bredy pak zvedlo ruku jednadvacet zastupitelů, přičemž zapotřebí bylo dvacet hlasů. A co se bude dít dál? Podle primátora dojde ke zmíněným nejnutnějším opravám Bredy, aby dále nechátrala. Následně bude dle jeho slov dost času na obnovení života v budově. Na tom, co by vlastně v Bredě přesně mělo vzniknout, mají vést debaty v následujících letech zastupitelé, projektový tým i veřejnost.