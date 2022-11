VIDEO: Do baru ve Frýdku-Místku vjely tři dívky na koni

Strážníkům – bylo to okolo třiadvacáté hodiny v noci – též dvakrát volali občané a upozorňovali je na „rodeo“ v ulicích. Jezdkyně byly viděny v Ostravské ulici či na křižovatce s Hlavní třídou. „Po přijetí telefonických oznámení se kamerový systém ve městě zaměřoval právě na koně,“ pokračovala Musálková Jeckelová. Na monitorech se ukázal urychlený odjezd od baru, nicméně ten trval přibližně půl kilometru.

Hlídka městské policie jezdkyně zastavovala s blikajícími majáčky, byť už nikoliv tři, nýbrž jen dvě. „Byla zjištěna jejich totožnost, obě absolvovaly dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem. Dorazila tam i Policie ČR, a ta jim zakázala další jízdu,“ popsala mluvčí magistrátu. O koně se postarala další osoba dorazivší na místo, ta nakonec odvedla koně do stájí. O třetí jezdkyni další informace nejsou.

Strážníci oznámili, že opilé „kovbojky“ se dopustily několika přestupků: Od jízdy pod vlivem návykových látek, po pohyb po chodníku (tedy místě jen pro pěší). Případ bude řešit správní orgán na magistrátu.

„Byla s tím koněm dokonce na balkóně. Podělané od něj všechno, schody, koberec. Ani to pořádně neuklidila, museli jsme to na naše náklady zajistit sami…“ nechal se slyšet Petr, provozovatel baru na sídlišti Riviéra. „Kovbojky“ byly slečny okolo dvaceti let a evidentně měly mocně upito, ta vevnitř se místy měla problém udržet v sedle. „Děs a hrůza, ne legrace, jak to někdo komentoval na sociálních sítích. Měli jsme tady možná sto padesát hostů, co by se tak asi stalo, kdyby se ten kůň splašil,“ oklepal se Petr s tím, že by se hodila alespoň omluva za celý ten "tyjátr".