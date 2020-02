Stalo se ve škole ve Frýdecké ulici. Vedení školy pro podezření z požití alkoholu u svého zaměstnance přivolalo na místo strážníky havířovské městské policie.

"Provedená orientační dechová zkouška prokázala 1,98 promile alkoholu. Dotyčná osoba byla poučena o oznámení události ke správnímu orgánu havířovského magistrátu," uvedl ředitel městské policie v Havířově Bohuslav Muras.

K události došlo 14. února. "Šlo o technického zaměstnance školy na úseku úklidu, který do práce docházel v odpoledních a večerních hodinách, nehrozilo tedy ani to, že by se potkal s našimi žáky. Po události jsme s tímto zaměstnancem ukončili pracovní poměr," řekla Deníku ředitelka školy Jiřina Sivá.