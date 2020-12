Řidiči pozor! D1 do Polska je částečně uzavřená, probíhají opravy

Z důvodu bleskové opravy povrchu vozovky plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR částečnou uzavírku dálnice D1 směr Polsko. Od pondělí 30. listopadu od 7.30 hodin do úterý 1. prosince bude SSÚD Ostrava provádět opravu asfaltového krytu dvou úseků pravého pásu D1. Práce začaly v pondělí ráno, probíhat mají do úterního odpoledne do cca 16 hodin.

Oprava povrchu dálnice. Ilustrační foto. | Foto: ŘSD

První oprava proběhne mezi kilometry 343,05 – 343,2 při značené uzavírce odstavného a pravého jízdního pruhu dálnice. Druhé místo opravy povrchu vede tunelem Klimkovice, a to od 346,1 do 348,2 kilometru, kde bude uzavřen taktéž odstavný a pomalý (pravý) pruh D1. V tunelu bude omezení rychlosti na 60 km/h a auta v obou případech plánované rekonstrukce projedou pouze levým pruhem. "Prosíme o opatrnost při míjení pracovníků a stavebních strojů, děkujeme," žádá šoféry Ředitelství silnic a dálnic ČR. Více informací najdou zájemci také na krajském Twitteru ŘSD. Cesta u přehrady Šance je opět plně průjezdná. Komplikace způsobily kamiony Přečíst článek ›

