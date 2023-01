Tady je prostě Babišovo! Toto tvrzení vůbec není přehnané a platí pro obě zmíněná města, která mají navíc společnou ještě jednu věc: v předchozích prezidentských volbách se jim přezdívalo Zemanovo. Právě v těchto baštách levice slavil dnes dosluhující prezident skvělých výsledků. Ještě o něco lepších než nyní Andrej Babiš.

„Babiš pomáhá lidem“

Pan Josef je bývalý horník. Pobírá rentu, údajně poměrně vysokou, ale aby se doma nenudil, stále ještě pracuje na místním krytém bazénu. Také on dal o víkendu hlas šéfovi z hnutí ANO a vůbec se nediví, že tak učinilo i víc než sedm tisíc dalších Orlovanů.

„Snaží se regionu pomoci, vždycky to tak dělal. Když krachovalo OKD, koupil ho, převedl na stát a zachránil tak tisíce pracovních míst. Lidi si to pamatují. A že mu třeba vyčítají, že krade? Prosím tě, a kdo nekrade?“ rozohní se statný osmapadesátník, který se právě na kole vrací z nemocnice.

Podobné vysvětlení, proč v Orlové slaví úspěch Andrej Babiš, mají i Pavel a Jarek, k nimž si přisedám v restauraci Morava v centru města. Ač ještě zdaleka nebylo poledne, oni zašli „na jedno“ a poklábosit. „Chceš vědět, proč lidi volí Babiše? Protože jim přidal na důchodech, dal jim peníze a tím si je získal. To je ten důvod,“ nabízí své vysvětlení Pavel.

Osobní známost výhodou

Takto si vysvětluje oblibu Andreje Babiše nejen v Orlové také starostka města Lenka Bryszkowská (ANO). Říká, že lidem na expremiérovi imponuje jeho podpora v sociální oblasti.

„Místní mají pocit, že na ně bylo vždycky trochu zapomínáno. Andreje Babiše vnímají jako levicově smýšlejícího politika a takoví v tomto kraji měli vždycky úspěch. Navíc s lidmi komunikuje, jezdí za nimi, trpělivě odpovídá na jejich dotazy. To oni mají rádi, chtějí to. Typ intelektuála, jakým je třeba premiér anebo voják, pro ně není partnerem,“ říká starostka Orlové.

Připouští, že ne všichni Babišovi příznivci svému oblíbenci bez výhrad věří a poznají, kdy mluví populisticky. „Ale je pro ně tím, kdo jim zlepšil životní úroveň, kdo s nimi komunikuje, koho znají, což v případě generála Pavla neplatí. Dosud ho neměli možnost více poznat, nevědí, co od něj mohou čekat,“ uvažuje Lenka Brzyszkowská.

„Mladí to vidí jinak, nemají srovnání“

S paní Olgou se bavíme v trafice u restaurace Morava. Říká, že ona Babiše nevolila, ale připouští, že tento prezidentský kandidát lidi může zaujmout.

„Protože je levicový, myslí na lidí. A umí dobře mluvit,“ přidává se trafikantka Lenka. „Místní jsou na to zvyklí, tento kraj byl vždycky levicový. Na druhou stranu se tu vždycky tvrdě makalo. To dnešní mladí nevědí, nezažili to. My starší srovnání máme. V televizi se mluví jen o tom, o čem se chce mluvit. No, schválně, copak dnes uvidíte dělníka v televizi?“ ptá se trafikantka Lenka.

Obě se shodují na tom, že Petr Pavel má mladší voliče a víc jsou mu nakloněni lidé v Čechách než v moravské části republiky. Olga přidává svou čerstvou zkušenost z vlastní rodiny. „Syn, který žije a pracuje v Praze, mi o Vánocích říkal: ‚Mami, jestli bude Babiš prezidentem, já se stěhuju.‘ Oni v té Praze a okolí se opravdu na všechno dívají jinak. Občas mi připadá, že to moc hrotí. Já Babiše nevolila, ale uznávám, že jiného může zaujmout,“ říká paní Olga.

Podobný názor má prodavačka ze secondhandu v obchodním středisku hned vedle. „Moc se o politiku nezajímám, ale volit jsem byla,“ přiznává. Zda příští týden dá hlas Babišovi, nebo jeho soupeři, se zatím nerozhodla.

„Nicméně na každém z kandidátů vidím něco pozitivního. Babiš hodně dělá pro lidi, je oblíbený, ale… Generál Pavel má dobré vystupování, má charisma. Ale zase je tu nějaké ale…,“ přemítá žena.