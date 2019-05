Poradenství pro rodiče, jejichž děti berou drogy, odborná práce s drogově závislými a další balíček prevence a protidrogové činnosti. Tak s tím bude brzy v Orlové konec. Město, kde podle průzkumů mají zkušenosti s drogami už i školáci, v pondělí samo zrušilo místní K-Centrum, léta fungující organizaci pro řešení drogových problémů.

Městský úřad v Orlové | Foto: Tomáš Januszek

Rozhodli o tom zastupitelé na návrh radního Romana Owczarzyho (SPD). Ve městě by pak měla fungovat jen tzv. terénní služba, tedy výměna a sběr použitých stříkaček přímo v terénu. „Chceme vyzkoušet, jak to bude fungovat. V Karviné třeba K-Centrum taky nemají,“ řekl Roman Owczarzy. Dodal, že zatím ale neexistuje ani žádná koncepce, jak by měla fungovat služba v terénu.