„Dokonce stále řídím auto,“ usmívá se muž při povídání o životě, hráčích, které pomohl vychovat, Evženu Hadamczikovi i svém milovaném klubu. „Za Baník nemůže hrát každý, musíte si ho zasloužit,“ říká Zdeněk Kosňovský, jež se s Deníkem podělil o tři historky, které během trenérské dráhy u žáků a dorostenců zažil.

Nohavica: Baník100FEST v Ostravě? Neváhal jsem ani chvíli. Co klubu přeje?

Slezský klub získal ve své historii čtyři mistrovské tituly. Jak na ně vzpomínají aktéři a důležité postavy sezon 1975/76, 1979/80, 1980/81 a 2003/04 Rostislav Sionko, Rostislav Vojáček, Verner Lička a Radek Látal?

Vedle toho se čtenáři mohou těšit na anketu Deníku mezi osobnostmi českého fotbalu. Co se vybaví Petru Radovi, Petru Čechovi, Tomáši Rosickému, nebo Antonínu Panenkovi, když se řekne FC Baník Ostrava? A co mu přejí do budoucích let? Nechybí ani pět otázek na majitele Václava Brabce a trenéra Pavla Vrbu.