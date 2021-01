„Přijeli jsme tramvají, tak jsme si je nechali,“ vysvětlují k ochraně dýchacích cest manželé z Ostravy ve věku šestašedesáti a třiasedmdesáti let. Podpořit úsilí o „Odemknutí Česka“ (rozuměj zrušení omezující opatření proti čínské nákaze) přicházejí Šárka s Jarkem s jednou z dcer, jejím manželem a taktéž dvěma vnoučaty.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Máme tady rodinu, děláme to hlavně pro ni,“ pokračují, zatímco z reprosoustavy zní – poněkud paradoxně k záplavě českých vlajek a zástav vícero patriotických hnutí – slovenský hiphop. Suvereno v písni „Rebel“ rapuje o potřebě bojovat za svobodu. Zmiňuje se v ní mimo jiné o celosvětové ikoně ultralevičáků jménem Che Guevara.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Šárka s Jarkem ovšem řeší zejména koronavirus. „Chtějí nám pod zástěrkou nemoci brát práva a svobody,“ proklamují a souhlasí se řečníkem označujícím dnešní stav v Česku za „covidismus“. Covid je fašismus – to má napsáno na zádech jiný demonstrant. A vedle okouní Iveta napojená podle zpráv z internetu prý na neonacisty…

„Koronavirus je celostátní, celospolečenská záležitost,“ nechávají se slyšet Šárka a Jarek. Podle svého tvrzení mají čínskou nákazu za sebou; ona vloni marodí dvacet dní s horším průběhem i všemi příznaky, on navzdory seniorskému věku bez potíží. Nechtějí však ani slyšet o nějakém testování, nemluvě o možnosti naočkovat se.

„Ne! Nepůjdeme, nevěříme, nedovolíme!“ vzkazují Šárka a Jarek. Stojí na Masarykově náměstí poněkud vzadu od pódia, za kterým je stánek s informačními letáky a odznaky – plackami. Na jedné z nich je přeškrtnutá injekce, což v daném případě neznamená stop drogám, ale vyjadřuje postoj na vakcinaci populace proti Covid-19.

Protestující manželé zmiňují též zvěsti rozšiřující se v souvislosti s pandemií (úniky informací o spiknutí s cílem nastolit nový světový řád) a českým politikům vyčítají, že příliš poslouchají ty bruselské (unijní). „Nezastavíme to, když se národ nesjednotí,“ míní Šárka s Jarkem. Ukazují i tajné policisty, chápou je, ti dělají jen svou práci.

Zdroj: Denik/Lukáš Kaboň

Ilona Csáková v akci

Do Ostravy dorazila i zpěvačka Ilona Csáková, netající se svým odporem proti covidovým opatřením. Ostatně, už loni v říjnu na svůj facebook uveřejnila příspěvěk s těmito slovy: „Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy!!!“

Své názory odprezentovala i v sobotu na podiu při ostravské demonstraci.

„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ hlásá transparent trojice účastníků v „mušketýrských“ kostýmech. A řečník z pódia volá po potřebě nové pravicové politické strany, ať udělá pořádek. To však Šárku ani Jarka neoslovuje, preferují jednu z parlamentních stran označovanou za populistickou. Byť změně po volbách moc nevěří.