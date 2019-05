Nová linka odjíždí z Ostravy ve 23:45, v Berlíně je v 7:45 na stanici Südkreuz, o půl hodiny dříve na letišti Schönefeld. FlixBus na trasu nasadí nové autobus Mercedes Tourismo.

Z Košic linka vyjíždí v 16:45, v Česku zastaví ještě ve Frýdku-Místku, dál jede přes Polsko. Ceny jízdenek začínají aktuálně na 449 korunách. Ve směru z Berlína vyjíždí autobus ve 22:10, do Ostravy přijíždí v 6:15.

Zastávky v Žilině či Popradu

Novou linkou získá Moravskoslezský kraj i další spojení se Slovenskem. příjezd do Ostravy je naplánován na 6.15, do Frýdku-Místku v 6.45 a na konečnou do Košic pak v 13.10 hodin. Na Slovensku zastavuje autobus například v Žilině, Ružomberku, Popradu či Prešově. Jízdenka do Popradu aktuálně vyjde na 149 Kč.