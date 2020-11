Hymna v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava zazní v 17 hodin a 11 minut. Instrumentální provedení české hymny se bude živě streamovat na facebooku města Ostravy a bude crosspostováno na facebookové stránky Janáčkovy filharmonie Ostrava a YouTube kanál města Ostravy. V případě nepříznivého počasí zahrají ostravští filharmonici českou hymnu v síni rady města.

„Je nám ctí být součástí oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Svoboda je něco, co dnes vnímáme, zejména tedy mladší generace, jaksi automaticky, bez uvědomění si, že ji máme. A to uvědomění nastává často až ve chvíli, kdy ji ztrácíme. Myslím, že období, které nyní všichni prožíváme, by nám mohlo pomoci pochopit, jak je to, co jsme před více než třiceti lety získali, důležité,“ uvedl ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla.

V barvě trikolóry se v úterý 17. listopadu rozsvítí i dvě ostravské dominanty – radniční věž a Sýkorův most.

K připomínce významného dne a společné oslavě demokracie živě zahranou hymnou vyzvalo další divadla v České republice Jihočeské divadlo (JD) z Českých Budějovic. Členové orchestru opery JD živě zahrají ze střechy radnice Českých Budějovic. První sloka Škroupovy a Tylovy písně Kde domov můj zazní v úterý 17. listopadu v 17.11 hodin také v dalších městech po celém Česku.