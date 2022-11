Černá kostka, koncertní síň, „vyšperkovaný“ parkovací dům. To jsou stěžejní investice, které se plánují v budoucnu patrně klíčové části krajské metropole. Ať už v to lidé věří, či ne, ať se jim to líbí, nebo ne. A ulice 28. října, která nejen tyto chystané stavby dopravně rozděluje, podle vyhodnocení města neodpovídá podobě, jakou by takto významná tepna de facto v centru města měla mít. Její vzhled se proto razantně změní.