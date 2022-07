V centru krajské metropole budou moci lidé už čtvrtka spatřit takzvané mlžné vozy, které zkrápí chodníky a cesty, a využít jejich osvěžujících kapek. „Naše technické služby se řídí podle první tropické noci, která by měla nastat ze středy na čtvrtek, berou to tak, že středeční ranní teploty město ještě tolik nerozehřívají,“ informuje mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Barbora Kopcová.

Už od úterý ale funguje přímo na Masarykově náměstí „mlha“, která vznikla přenastavením vodních trysek. „Mlžný opar sebemenší závan roznese po okolí a je možné svlažit se i přímo pod ním,“ říká mluvčí, podle níž jsou v provozu také všechny kašny a pítka v obvodu.

S ne úplně odporem vedra patrně vyhlížejí cestáři a další zaměstnanci Ostravských komunikací (OK). „Dispečink sleduje vývoj teploty, a když překročí hranici třiceti stupňů Celsia, výrobní dělníci na silnicích a stavbách od té chvíle získávají příplatky,“ vysvětluje mluvčí OK Eva Kijonková, podle níž zaměstnanci „za víc“ dělali ve středu od 11 hodin, směny mají o 6 do 14 hodin.

Směrem k široké veřejnosti pak také OK s vedrem bojují takzvaným ozonováním. „Do ulic vyjíždějí kropicí vozy s tryskou, která produkuje mlhovinu. Skrápí jí ulice vždy od 10 do 18 hodin, a to v ‚nejteplejších‘ bodech města, tedy v centru, Porubě, Jihu a Mariánských Horách,“ popisuje Kijonková s tím, že tento režim OK ponechají do odvolání.

Pryč už jsou mnohdy úmorné minuty v hromadných dopravních prostředcích. Dnešní klimatizovaná flotila nabízí lidem naopak příjemné osvěžení od venkovních teplot. „Vzhledem k vysokým teplotám nastavujeme nadstandardní kontrolu tratí a klimatizací ve vozidlech,“ říká navíc mluvčí DPO Tereza Šnoblová.

Práce v 50 stupních

Na horko jsou mnohdy zvyklí v huti Liberty Ostrava, kde v horkých provozech pracují celoročně. „Je v nich nastaven režim častějších přestávek, které zaměstnanci tráví v klimatizovaných prostorech. Některé náročné činnosti mohou být omezeny, zaměstnanci vykonávají pouze nejnutnější aktivity související s technologií, údržbou a opravami zařízení,“ sděluje mluvčí Barbora Černá Dvořáková, podle níž zaměstnanci v dávné minulosti dostávali třeba i sedmistupňové pivo, dnes nealkoholické pivo, ale třeba i iontové či minerální nápoje. Jen vloni se v huti vypilo přes 460 tisíc ochranných nápojů, z toho přes 60 tisíc nealko piv.

Například taviči dostávají ochranné nápoje v neomezeném množství, někteří tak za směnu vypijí třeba i osm litrů tekutin. „V létě je zde práce velmi náročná, v horkých tropických dnech zde teploty dosahují i více než 50 stupňů. Časem si organismus zvykne a na vysoké teploty se aklimatizuje. Když přijdou noví zaměstnanci, mají s tím daleko větší problém než my, kteří zde už pracujeme řadu let,“ podotýká Josef Třeťák, první tavič vysoké pece č. 3, který nyní rád využívá možnosti častějších přestávek a odpočinku v klimatizované místnosti.