Kvůli stavebním pracím na vodním díle Šance se v posledních dvou letech jarní sjezd řeky nekonal. Vzhledem k aktuálnímu stavu plnění zásobního prostoru přehrady letos vodohospodáři souhlasí s uspořádáním březnového sjezdu Ostravice, a to v jednodenním termínu od 9 do 13 hodin.

Pro uspořádání akce bude zaručen pouze nižší průtok zhruba dvanáct metrů krychlových za vteřinu. To je průtok ideální pro kánoe a kajaky, ne však pro rafty.

Pokud by hydrologické podmínky a průběh plnění nádrže umožnily uskutečnění dvoudenního sjezdu nebo umožnily vypouštět i více vody, a to maximálně do hodnoty zhruba jednadvacet metrů krychlových za vteřinu, budou organizátoři sjezdu podle Povodí Odry informováni nejpozději před konáním sobotního sjezdu.

"Registrovaní účastníci mají povolení ke vstupu na pozemky, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Vzhledem k zvýšeným průtokům za účelem sjezdu Ostravice požadujeme v době konání akce zajistit odpovídající bezpečnost na jezech této řeky v úseku pořádaného organizovaného sjezdu," uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Vodohospodáři upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Šance dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu, současně si vyhrazují právo souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.