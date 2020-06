Z Dolních Vítkovic na Karolinu, odtamtud na Černou louku a do dvou stanic v zoologické zahradě. Taková byla vize, pro kterou vznikly před lety také vizualizace.

Veřejnost se rozdělila na dvě části – nadšence, kteří lanovku hltali, a odpůrce, pro které existoval celý seznam důležitějších věcí. Ti, alespoň prozatím, se mohou radovat.

Ostravští radní v rámci aktualizace akčního plánu městské strategie FajnOva navrhli přeřadit lanovku ze strategických projektů pro nejbližší roky mezi takzvané inspirativní projektové náměty.

INVESTOR A ÚZEMÍ

„Důvodem je přerušená příprava projektu, a to proto, že se jednak dosud nenašel privátní investor, který by se na projektu města podílel, a jednak není hotová zastavovací studie území, kterým by měla lanovka procházet,“ řekl Deníku primátor Ostravy Tomáš Macura s tím, že o návrhu na přeřazení projektu budou 24. června jednat ostravští zastupitelé.

Podle informací Deníku se však očekává všeobecná jednota. A to navzdory nepolitické podpoře.

„Je to typ projektu pro radost, které tady dlouho chyběly," říká dlouhodobě „dvorní“ architekt Dolních Vítkovic Josef Pleskot.

„Stále jsme přesvědčeni, že to je výborný projekt, a jsme mu nakloněni. Myslíme si, že to není technicky ani finančně tak náročné, jak se to jeví, a byli bychom rádi, kdyby to byl aktivní projekt, na náhrada ze zásobníku. Ale rozhodnutí je na městu, které drží kormidlo,“ soudí také ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela, podle něhož ale není reálné, aby projekt rozsahu lanovky stavěla Dolní oblast sama.

POKRAČOVÁNÍ V POZADÍ

Navzdory přeřazení projektu to ale neznamená, že by byl poslán k ledu nebo označen za nerealizovatelný. „Zkrátka jenom ve struktuře projektů, které tvoří strategický plán města, byl přeřazen o jednu úroveň níž z pohledu časových priorit, a to do doby splnění výše uvedených podmiňujících předpokladů,“ vysvětlil Tomáš Macura s tím, že mezi strategickými projekty zůstávají ty, které se aktivně připravují nebo už realizují, mají investora, rozpočet či harmonogram.

Přípravy lanovky ale zcela neutichnou. Město nadále bude hledat investora (podle kritiků za všech okolností prodělečného projektu) a řešit území, kterým má lanovka procházet.

„Jde o to, že trasa lanovky jde z části územím, u kterého není dosud vyřešeno jeho budoucí využití ani takzvaný zastavovací rastr. Bylo by nešťastné postavit nejprve lanovku a pak podle ní kreslit novou část města,“ dodal pro Deník Tomáš Macura. Město tak alespoň prozatím odložilo – respektive po schválení zastupiteli odloží – něco, co mělo být „vlajkovou lodí Ostravy budoucnosti“.