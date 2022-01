„Byla hned vedle nás, ale před nějakou dobou to tu zavřeli. Nevím, co se stalo,“ řeka Deníku servírka ze sousední restaurace.

Jako za drogy

Senát v těchto dnech uznal lékárníka vinným z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a vyměřil mu osm a půl roku žaláře.

Vzhledem k rozsahu a výši celkové škody se obžalovaný ocitl v trestní sazbě určené velkým drogovým rybám. Konkrétně šlo o rozmezí od osmi do dvanácti let žaláře. Verdikt není pravomocný, obžalovaný se jeho vyhlášení nezúčastnil.

Obrat

Podle soudu chtěl lékárník zvýšit obrat lékárny, dobře však musel vědět, že léky vydává na padělané recepty. Indicií bylo hned několik. Recepty na stovky balení totiž zněly pouze na jména jeho dvou známých.

Na receptech se navíc nacházelo razítko jediného lékaře. Jak se později ukázalo, bylo kradené.

Senát nepochyboval o tom, že lékárníkovi bylo jasné, že má co do činění s padělanými recepty. A o jaké léky se jednalo? Například o Diazepam, Elenium, Hypnogen, Alprazolam, Adipex, Aneurox, Rivotril, Xanax a další.

Zisk? Nic moc

Zisk lékárníka nebyl nijak závratný, podle verdiktu se jednalo o 130 tisíc korun. Podstatně lépe na tom byli jeho známí. Ti si vydělali minimálně jeden a čtvrt milionu korun. Důkazy proti nim byly tak silné, že oba u soudu prohlásili vinu a pomohli k usvědčení provozovatele lékárny. Již dříve byli odsouzeni k šesti a pěti rokům vězení.

Dopadla lépe

Hned dva podobné případy řešil ostravský krajský soud i vloni. Na šest let poslal do vězení lékárnici (74 let) z Karvinska, která ve velkém prodávala přípravek na hubnutí Adipex Retard. Jejími klienty byli Poláci. Žena se ke všemu přiznala.

Proti šestiletému trestu se odvolala k vrchnímu soudu. A ten rozsudek zásadním způsobem změnil. Místo vězení seniorce vyměřil podmíněný tříletý trest s odkladem na zkušební pětiletou lhůtu. Svou roli sehrálo hned několik faktorů, mimo jiné i věk.

„Obžalovaná je osobou již vyššího věku, zároveň pečuje o svého manžela. Průběh trestního řízení je pro ni velmi stresující a zároveň odstrašující, své chyby si dostatečně uvědomila,“ vysvětlil mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Seniorce pomohla i upřímná lítost. Navíc dobrovolně odevzdala státu jeden a čtvrt milionu korun, což byly její a manželovy úspory.

Menší trest

U vrchního soudu vloni v jiném případu částečně uspěla i lékárnice z Ludgeřovic na Opavsku. Ostravský soud jí nejprve vyměřil osm let žaláře za to, že bezmála tři a půl roku prodávala neznámým Polákům lék Adipex Retard.

Léky poskytla za běžnou maloobchodní cenu. Jak se ukázalo, chtěla pouze vykázat dobré pracovní výsledky. Odvolací soud jí trest snížil na pět let.