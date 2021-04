A pokud na společných chodbách ucítí podezřelý chemický zápach, neváhají kontaktovat policii. Nikdo z nich totiž nechce skončit jako obyvatelé výše zmíněného domu, kteří během sekundy přišli o střechu nad hlavou.

Policejní záznam hovoru:

Zdroj: Policie ČR

V posledních dnech ostravští kriminalisté tímto způsobem odhalili hned tři pervitinové varny. „Případy jsou si velmi podobné. Operační důstojník na tísňové lince přijal anonymní oznámení o možné nelegální výrobě drog. Policejní hlídky prověřily oznámení a všechny tři se zakládaly na pravdě. Při vstupu do společných prostor domů byl cítit silný zápach chemikálií,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že při jedné z razií ochránci zákona zadrželi pachatele přímo při výrobě drog.

Snímky ostravského TOXI týmu:

Kriminalisté ve třech bytech našli kompletní laboratoře, chemikálie a léky, z nichž se pervitin vyrábí. Zajistili i samotnou drogu, zbraně a hotovost ve výši 200 tisíc korun.

Jedna z varen se nacházela v pronajatém bytě v Ostravě-Zábřehu, kde sedmatřicetiletý muž „působil“ nejméně od února. Hrozí mu až pět let vězení. Stíhán je na svobodě.

Další dva vařiči si pronajali byt v Ostravě-Přívoze. První (34 let) by ve vězení mohl strávit pět let, druhý (29 let) až deset let. Za sebou má totiž drogovou minulost. Oba skončili ve vazbě.

Mezi zatčenými se objevila i šestatřicetiletá žena. Také ona se v hledáčku policie ocitla po anonymním upozornění. Pervitin vařila v Ostravě-Hrušově.

„Bezprostředně po jeho výrobě však byla na místě zadržena,“ konstatovala Michalíková. Vařička již v minulosti měla problémy se zákonem, proto jí nyní hrozí až deset let. Soud ji poslal do vazby. „Chtěli bychom poděkovat občanům za jejich všímavost a spolupráci,“ uzavřela Michalíková.

Nebezpečí

Moravskoslezští policisté v posledních letech zaznamenali několik případů výbuchů a následných požárů v obytných domech, které nastaly při výrobě pervitinu.

Evakuovány musely být desítky osob, škody se vyšplhaly na miliony korun, došlo i ke zraněním. Poslední exploze nastala 24. února ráno v domě v ulici Provaznické v Ostravě-Hrabůvce. Zraněno bylo šest lidí. Policie obvinila jednoho muže, další podezřelý byl s velmi vážným zraněním převezen do nemocnice.