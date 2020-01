Vedení radnice se po dlouhých měsících jednání dohodlo s autorem na dodatku licenční smlouvy. Tomu se David Moješčík dlouho bránil, nehodlal být obětí politických tahanic a protichůdných názorů. Navíc byl přesvědčen, že zvolené místo v Husově sadu je ideální – za předpokladu, že zmizí nevzhledné stánky v okolí. To se ale zřejmě jen tak nestane.

"Domluvili jsme se spolu na licenčních podmínkách, za kterých se bude socha prodávat. A kupující je bude muset akceptovat," řekl Deníku radní Moravské Ostravy a Přívozu pro architekturu a veřejný prostor Lukáš Jansa. Zmínil, že součástí dohody je například podmínka, že socha nebude používána k marketingovým účelům nebo že nesmí být poškozena.

I přes uzavřenou dohodu by ale sochař byl nejraději, kdyby socha zůstala, kde je. "To, co dělají, je do nebe volající nesmysl. Skupina lidí se z moci rozhodla řešit situaci způsobem, který v této zemi nemá obdoby," okomentoval jednání radnice pro Deník David Moješčík.

USTOUPIL NÁTLAKU?

"Nepokládám tento krok za vhodný a nesouhlasím s tím. Umožnil jsem jim však rozšířit licenci a schválil výběr aukční síně. Celé mě to stálo asi deset tisíc korun. Ustoupil jsem jen kvůli stupňujícímu se tlaku typu: ‚když nevyjdeš vstříc, dáme to k soudu‘. Přitom jsem sám byl v právu. Ale už mě to nebaví," shrnul dění kolem sochy Moješčík s tím, že dodatek licenční smlouvy je skutečně podepsaný.

I kvůli zcela protichůdným názorům trvala jednání tak dlouho. "O souhlas jsme usilovali celý loňský rok. Okamžitě jsme tak nyní začali jednat s odsouhlasenou aukční síní o podmínkách, za kterých půjde do prodeje," řekl dále Jansa, podle něhož by vše mělo stvrdit zasedání radních Moravské Ostravy a Přívozu, které je v plánu 27. ledna. Poté radnice vydá tiskové prohlášení, jehož součástí bude i jméno aukční síně, která sochu dá do prodeje.

Už dříve Jansa Deníku sdělil, že jednání probíhají se čtyřmi aukčními síněmi, nyní zůstala jediná. Socha Věry Špinarové by měla jít do prodeje v průběhu jarní aukční sezony. Vytvoření zpěvaččiny sochy zadalo Davidu Moješčíkovi minulé vedení radnice, po volbách na podzim 2018 se však socha stala jedním z hlavních témat nové koalice. Ta o její stažení z veřejného prostoru usilovala déle než rok.

Co bude se sochou Leoše Janáčka?

Paralelně se sochou Věry Špinarové, avšak odděleně, spolu obě strany jednaly též o osudu sochy Leoše Janáčka, která se nachází na Kuřím rynku (Jiráskově náměstí). Tam je i sám sochař přesvědčen, že by pro ni bylo vhodné komornější místo – na Jiráskově náměstí měla být socha pouze dočasně. Jako nejpravděpodobnější budoucí umístění se jeví lokalita před Městskou nemocnicí Ostrava na Fifejdách.

Prozatím ale socha zůstane tam, kde je. "Letos otevřeme diskusi, jak by se měl prostor celého Jiráskova náměstí upravit, proto nyní nechceme sochu odstraňovat. Jde o velmi zajímavě exponovaný prostor, který cheme upravit tak, aby odpovídal současným požadavkům na takové místo,“ řekl radní Lukáš Jansa, podle něhož je však vyloučené, že by socha na Kuřím rynku zůstala i po jeho proměně. "Máme odborná stanoviska, že tam socha nepatří, a to kvůli poměru velikosti sochy a náměstí a též vhodného umístění. Socha by si zasloužila klidnější místo se zelení, ne být turistickou atrakcí," řekl Jansa.

