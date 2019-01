Soběšovice – Otužilci z Horních Bludovic, Havířova, Šenova a dalších míst se sešli v neděli na Tři krále na břehu Žermanické přehrady, aby okusili vodu.

“Je to sportovně společenská událost. Není to o tom, že by lidé museli někam plavat. Záleží na každém, jak dlouho bude ve vodě,” řekl organizátor akce Petr Smejkal.

Otužilci i všichni přítomní si u přehrady společným setkáním připomněli královskou trojici.

Někteří otužilci pobyli ve vodě jen krátce, jiní si s radostí zaplavali. Všichni, kteří do vody vešli, si pochvalovali její teplotu. Voda byla teplejší než vzduch. Na břehu se pak mohli ohřát u ohňů.

“Chtěla jsem zkusit, jestli to dokážu. Takto do vody chodím od listopadu tak jednou, dvakrát za týden,” řekla otužilkyně Jana.

I přes dobrou účast zhruba padesátky otužilců žijí organizátoři v naději, že dalšího ročníku se zúčastní ještě více.