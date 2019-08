„Letos to je výrazně slabší. Ovoce bude méně a je to poznat už několik týdnů. Kvůli suchu hodně opadaly švestky, třešní se naopak urodilo celkem slušně. Jablka a hrušky? To teprve uvidíme. V naší pálenici jsem zahájil sezonu už prvního července, pálím kvasy z třešní, zatím zhruba jednou týdně, když se sejde více kvasů,“ uvedl Roman Rajský, majitel pálenice z Plesné.

Pálenice v Lihovaru a likérce ve Velké Polomi letos prochází generální opravou.

„Třešně jsme proto letos nedávali do kotlů vůbec. Díky opravě a modernizaci zařízení ale budeme schopni už odpeckovávat ovoce. Například švestky, broskve či meruňky. Pecky se do kotle nedostanou a věřím, že se nám podaří z pálenky odstranit mírně hořkomandlovou příchuť, kterou právě pecky způsobovaly,“ vysvětlil jednatel velkopolomského Lihovaru a Likérky Marcel Černík.

I on ale říká, že loňská nadúroda ovoce se opakovat nebude.

„Odhaduju to možná až na třetinové výnosy. Záleží samozřejmě na druhu ovoce a také to může být místo od místa hodně rozdílné. Někde mohl úrodu poškodit krupobití či silný vítr, jinde měli štěstí. V přírodě to ale tak chodí. Jeden rok se urodí, druhý rok bývá slabší. Stromy nejsou roboti,“ říká s nadhledem Marcel Černík.

Pálenice v Horní Suché začne první kvasy pálit 19. srpna. Objednávky však už přijímá.

„Proti loňsku bude ten propad značný. Ovocné stromy potřebují nejen sluníčko, ale i dostatek vláhy. Po uplynulé sezoně jsou pochopitelně stromy i vyčerpané. Sám si ale zatím netroufám odhadovat, jak velký ten propad úrody proti minulé sezoně bude. Pamatuji si na rok, kdy se počátkem srpna zdálo, že úroda bude mizerná, pak několik dnů vydatně pršelo a nakonec byla sklizeň velmi slušná,“ dodává Richard Förster.

Provozovatelé pálenic uvádějí, že na zájmu zákazníků v následujících letech by se mohlo neblaze podepsat zvýšení spotřební daně, které se plánuje od počátku příštího roku.







„Ceny za vypálení zatím necháváme stejné, pokud se od ledna zvýší daň i pro pěstitelské pálení, tak se to v cenách už ale odrazí. Ideální řešení to určitě není. Pěstitelské pálení má u nás tradici. Pokud se daň zvýší a tím i vzroste cena za vypálení slivovice či jiných druhů pálenek, může toto některé naše zákazníky odradit. Se sbíráním ovoce, jeho nakládáním do sudů a pak i dopravou mají ti, kdo takovým způsobem švestky, jablka, třešně či hruška zpracovávají, nemálo práce. To zvýšení ceny by mohlo některé odradit,“ shodují se provozovatelé oslovených pálenic.