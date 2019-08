Miro J.A. Moravčík je povoláním učitel. Pět let pořádá jarmarky a různé akce v okolí. Letos podruhé tento ojedinělý festival, na který se sjíždí rekordní počty stánkařů.

„To je ta hlavní myšlenka, aby se na jednom místě sešlo co nejvíce řemeslníků. Letos tu bude šestaosmdesát stánků. V dalších čtrnácti se postarají o občerstvení, taky vlastní výroby,“ přibližuje pořadatel.

Miro Moravčík říká, že je z šesti osmin Valach, z jedné osminy Goral a z druhé Záhorák. Už léta ale žije v nedalekých Dinoticích. Kolem místa, kde se letos podruhé konají Valašské letokruhy, chodíval deset let. „Vždycky jsem hleděl na tu krásnou louku blízko Balatonu a přemýšlel, jak tomuto místu, které je čarovné, pomoci,“ loví v paměti.

Výsledkem je akce, kde se propojuje hudba a řemesla fachmanů, kteří své obory mistrně ovládají.

„Jsou tu řemeslníci, kteří drží tradici už šestou generaci. Je třeba, aby se spojili a uvědomili si, že mají stále co ukazovat a odevzdávat. My je musíme podporovat a vycházet jim vstříc. Na poutích najdete maximálně tři výrobce. Zbytek je Čína. Tady to chci jinak,“ vysvětluje.

Co ukuchtí myslivci?

Mezi stovkou stánkařů budou také ti, kteří se postarají o hladové krky návštěvníků. I tady ale platí, že budou prodávat své produkty. Mezi nimi budou podle hlavního pořadatele jedním ze šperků hrozenkovští myslivci, kteří jsou mnohonásobní vítězové gulášových soutěží.

Valašské letokruhy připravuje tým patnácti lidí více než týden dopředu. Po technické stránce.

„Rámcový plán festivalu máme už rok dopředu. Během víkendu se pak na hladkém průběhu podílí asi čtyřicet lidí. Pro úspěch jakékoli akce je potřeba spolupracovat s nejlepšími. A mně bylo umožněné vést tým talentovaných, empatických a moudrých lidí,“ pochvaluje si hlavní pořadatel.

Společně s přáteli připravil druhý ročník. Na rozdíl od prvního, který byl zaměřený na řemesla, umění, alternativy i hudbu, dává tento více prostoru autorské hudbě. Představí se regionální seskupení – například Karlovjanky, Hafera, Docuku, Noca, Z horní dolní a dál na jih nebo František Segrado, ale také vzdálenější interpreti jako Zuzana Lapčíková, Hudba Praha band nebo Jitka Šuranská.

Maximálně za cenu langoše

To všechno si mohou návštěvníci vychutnat na letošním festivalu na louce na Horňansku u vodní nádrže Balaton. A z toho, že by nepřišli, nemá Miro Moravčík strach.

„Valach je fenomenální divák. Když už někam na akci jde, nic ho nezastaví. Ani předpověď, ani déšť. Vezme gumáky, celtu a přijde. A to vše za cenu lidovou. Potřebujeme mnoho lidí, kteří zaplatí nízké vstupné. Mým krédem je nepřekročit cenu langoše na Balatonu a ta už je dnes s osmdesáti korunami hodně vysoká,“ vypočítává.

Podle pořádajícího učitele Valašské letokruhy na Hrozenkov patří. „Jestli je Rožnov mozek Valašska, Velké Karlovice jsou plíce, pak Nový Hrozenkov je jeho srdce,“ uzavírá Miro Moravčík.