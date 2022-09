Probíhala v Porubě a kromě obligátních stánků a kolotočů tu byla dětská hudební kapela Čiperkové, taneční show Beat-UP, koncert cimbálové muziky Kubalovci či interaktivní klauni. „Já jsem Cheka z Česka a tady Choker je z Mexika,“ upřesnila artistka, která spolu s partnerem vystupovala na chůdách.

Jízdy Barborkou

Aktivity pro děti v Ostravě v sobotu 10. 9. 2022.Zdroj: Deník/Radek Luksza

100 let neoslavoval jen Baník Ostrava, ale i zdejší slavná tramvaj pojmenovaná po patronce havířů Barborka. „Dnes je ve službách dětí zcela zdarma,“ upřesnili pracovníci dopravního podniku, kteří ji vypravovali v Zábřehu z točny ke Kinu Luna a zpět v intervalech co dvacet minut na vyhlídkové jízdy.

BambiFest

Akce na louce u koliby v Bělském Lese začala už v pátek, aby též ne, když se na ní představovala bezmála padesátka klubů, spolků, sdružení či jiných subjektů nabízejících různé volnočasové aktivity pro děti i mládež. Tanečnice i gymnastky, judisté, vodáci, pionýři a skauti, házenkáři, florbalisté, akvabely, debatní klub, folklóristé… I ti se prezentovali a samozřejmě usilovali o nábor nových členů. Na místě nechyběly prakticky všechna střediska volného času z okolí a program doplnily stánky psího útulku, záchranářů či neziskovky radící, jak vyzrát na internetovou šikanu.

Minimarathon

Organizátoři „velkého“ městského RBP Ostrava City Marathonu se rozhodli letos poprvé pro dvoudenní program – a ten sobotní patřil dětem. Na rozehřátí jim nejprve na Masarykově náměstí zazpívala Míša Růžičková, načež se mohly zúčastnit se svými rodiči či jiným doprovodem minimarathonu v délce 1,1 kilometru. Předškoláci to měli zcela zdarma, děti a mládež do osmnácti let za polovinu ceny registrace, přičemž výtěžek šel Nadačnímu fondu Kulíšek, jenž se stará o nedonošená miminka. Dětským účastníkům minimarathonu přišla vhod i „vodní brána“, kterou s radostí sobě vlastní probíhali.

