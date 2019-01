Nejde jen o samotné kouření či jeho zákaz. Tady je ve hře i osobní svoboda člověka a možnost rozhodovat se sám podle sebe. Nejen v restauracích na Karvinsku koluje petice za úpravu tzv. protikuřáckého zákona.

Nekuřácká restaurace. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Její příznivci a iniciátoři v ní vidí víc, než jen boj o možnost zapálit si u piva. A nejen oni. Petici běžně podepisují i zarytí nekuřáci.

OMEZTE KOUŘENÍ, ALE…

„Omezování kouření ve společnosti nám obecně rozhodně nevadí. Nelíbí se nám ale, že nový zákon neuznává výjimky a nedává možnost svobodné volby. A to je přeci špatně. Takto vnímá zákon spousta lidí a důkazem budiž, že podepisují i ti, kdo nekouří,“ říká Rudolf Schweser, který je iniciátorem petice v Karviné.



Petice je jinak celorepubliková a podepsalo ji již tisíce lidí v celém Česku.



Ti nežádají zrušení zákona, pouze jeho úpravu. Podle nich by právo provozovat kuřácký podnik měli mít provozovatelé podniků, kde se nepodávají teplá jídla a lidé tam chodí na pivo, drink a za společenskou zábavou.



„Média nyní píší, že v zahraničí se po zavedení těchto zákonů lidé zprvu také bouřili a nakonec si zvykli. Jenže, proč už nepíší úplnou pravdu, a to, že ve všech tzv. západoevropských zemích existují právě i možnosti výjimek a kuřácké restaurace tam stále fungují,“ dodává Rudolf Schweser.



Jak sám říká, ve všech restauracích, kam petiční archy zanesl, se setkává s přívětivým přijetím u hostí i personálu.

CO BUDE V ZIMĚ?

Ostatně, personálu jde mnohdy o práci. Obecně platí, že restauracím klesly tržby. Při pěkném počasí to kompenzují alespoň tzv. zahrádky. Když ale přijde chlad a deštivo, provoz restaurací klesá a na jejich provozovatele přichází deprese z toho, co teprve bude na podzim a v zimě.



„Museli jsme zrušit všední provoz rockového klubu, kam lidé chodili i mimo kulturní akce a koncerty. Po zavedení zákona už nechodí skoro nikdo. Vchod máme od hlavního sálu daleko a nikomu se nechce chodit tam a zpět kvůli cigaretě. Navíc, každý národ má své zvyklosti a zatímco třeba Angličané v pubech a barech běžně korzují s drinky po podniku a v klidu si tak zajdou i ven, my Češi jsme jiní. Přijdeme na pivo, chceme si v klidu sednout a debatovat s přáteli. Zákon to měl respektovat,“ říká provozovatel hudebního klubu a jedné z karvinských restaurací Petr Janko.



„Bojím se také, co bude, až začne podzimní klubová sezona a uděláme akci, kde přijde 200 či 300 lidí. Ti budou chtít pochopitelně také kouřit. Situaci venku před klubem se budeme snažit korigovat, ale obáváme se, jak to budeme zvládat,“ dodal.



Své si nyní užívají také strážníci. Ti všude vyjíždějí několikrát za noc na naprosto zbytečné zákroky. Volají je lidé, kterým vadí kuřáci venku. Strážníci ale většinou nemají co řešit. Kuřáci jen dodržují zákon a chodí kouřit ven.



Mezi návštěvníky restaurací zaznívají i mnohé argumenty pro zákon. Kvitují, že mohou přijít do jakéhokoli podniku, po odchodu již nečpí kouřem a jít kouřit ven jim nevadí.