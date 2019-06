Organizátoři pozvali dvě mladé polské kapely RusT a Organek. Českou hudební scénu zastupoval David Koller, ale hlavní hvězda byla z Wroclawi.

Rocková legenda 80. let – Lady Pank, Na scéně je již 35 let a když začínali, mnozí z účastníků sobotního koncertu ještě nebyli na světe. Přesto zpívali jejich písně jako Zawsze tak gdzie Ty, Mniej niž zero či Mała Lady Pank všichni jako jeden sbor.